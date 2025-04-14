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С начала года враг потерял более 11 тыс. единиц военной техники - Сырский

Киев • УНН

 • 5666 просмотра

По словам Сырского, с начала 2024 года поражено более 35 тыс. единиц техники врага. Уничтожение логистики противника является ключевой задачей Сил обороны.

С начала года враг потерял более 11 тыс. единиц военной техники - Сырский

С начала этого года враг потерял 11 583 единицы автомобильной и специальной техники. В общем, с начала 2024 года было поражено более 35 тыс. единиц техники врага. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Уничтожение логистики врага – одна из ключевых задач Сил обороны Украины. Благодаря слаженным действиям украинских защитников и наращиванию ударов дронами, сотни тысяч тонн боеприпасов, оборудования и горючего так и не добрались непосредственно до передовых подразделений российских оккупантов. С начала этого года враг потерял 11 583 единицы автомобильной и специальной техники

 - отметил Сырский.

Он отметил, что в целом, с начала 2024 года было поражено более 35 тыс. единиц автотехники противника.

Напомним

По оценкам британской разведки, общие потери россиян в Украине с начала 2025 года достигли около 138 000 убитыми и ранеными. В марте 2025 года ежедневные потери составили 1300 человек.

За сутки 13 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1310 солдат и 19 танков.

Павел Башинский

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