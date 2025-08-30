29 августа на фронте зафиксировано 172 боя: на Покровском направлении украинские защитники остановили 50 штурмов

За прошедшие сутки, 29 августа, на российско-украинском фронте зафиксировано 172 боестолкновения. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба Вооруженных Сил Украины от 30.08.2025.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, за прошедшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения.

Вчера противник нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 4 476 обстрелов, в том числе 48 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5660 дронов-камикадзе - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности:

Кренидовка – Сумская область; Белогорье - Запорожская область; Львово, Ольговка - Херсонская область.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и четыре артиллерийских средства противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Враг нанес три авиационных удара, сбросил три управляемые бомбы, совершил 158 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого, Прилипки, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Колодези, Заречное, Ямполь и в сторону Ольговки, Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника вблизи Григоровки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в направлении Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Торецка, Дылеевки и в сторону Клебан-Быка, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Затишок, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в сторону Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Воскресенка, Малеевка, Запорожское и в сторону Филии, Александрограда, Новоивановки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 850 человек.

Также украинские воины обезвредили шесть танков, 19 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 316 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

Россия переходит к новой военной тактике, сосредотачиваясь на применении штурмовых групп и легкой техники вместо бронетехники. Это связано с эффективностью украинских дронов, которые уничтожают тяжелую технику.

