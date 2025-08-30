Майже п’ять десятків артсистем, танки та 850 солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ інформує про втрати російської армії за минулу добу, 29 серпня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25 становлять понад мільйон осіб.
За минулу добу, 29 серпня російська армія втратила в Україні 850 своїх військових, 6 танків та 47 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1081330 (+850) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11149 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 23210 (+19)
- артилерійських систем ‒ 32172 (+47)
- РСЗВ ‒ 1476 (0)
- засоби ППО ‒ 1213 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 54691 (+316)
- крилаті ракети ‒ 3626 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60222 (+106)
- спеціальна техніка ‒ 3952 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Протягом доби 29 серпня на російсько-українському фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де відбулося 33 штурмові дії.
Росія переходить до нової військової тактики, зосереджуючись на застосуванні штурмових груп та легкої техніки замість бронетехніки. Це пов'язано з ефективністю українських дронів, які знищують важку техніку.
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30.08.25, 04:05 • 6852 перегляди