Майже п’ять десятків артсистем, танки та 850 солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 33324 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 142588 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 124621 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 76747 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 87148 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 55916 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 110629 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 74166 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 70365 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 164124 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
65%
749мм
Популярнi новини
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершеноPhoto29 серпня, 19:38 • 10113 перегляди
росія змінює військову тактику: відмова від бронетехніки та ставка на штурмові групи - ЦПД29 серпня, 20:33 • 5656 перегляди
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді01:23 • 5504 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО02:05 • 6712 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні02:50 • 4348 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 102233 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 107406 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 142573 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 124616 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 110627 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Іван Федоров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 37288 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 173779 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 201477 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 202226 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 187014 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Fox News
«Калібр» (сімейство ракет)
Свіфт

Майже п’ять десятків артсистем, танки та 850 солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Генштаб ЗСУ інформує про втрати російської армії за минулу добу, 29 серпня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25 становлять понад мільйон осіб.

Майже п’ять десятків артсистем, танки та 850 солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога

За минулу добу, 29 серпня російська армія втратила в Україні 850 своїх військових, 6 танків та 47 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1081330 (+850) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11149 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 23210 (+19)
        • артилерійських систем ‒ 32172 (+47)
          • РСЗВ ‒ 1476 (0)
            • засоби ППО ‒ 1213 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 54691 (+316)
                    • крилаті ракети ‒ 3626 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60222 (+106)
                            • спеціальна техніка ‒ 3952 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Протягом доби 29 серпня на російсько-українському фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де відбулося 33 штурмові дії.

                              Росія переходить до нової військової тактики, зосереджуючись на застосуванні штурмових груп та легкої техніки замість бронетехніки. Це пов'язано з ефективністю українських дронів, які знищують важку техніку.

                              Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30.08.25, 04:05 • 6852 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України
                              Україна