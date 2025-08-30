Почти пять десятков артсистем, танки и 850 солдат: Генштаб ВСУ обнародовал потери врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ информирует о потерях российской армии за минувшие сутки, 29 августа. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 составляют более миллиона человек.
За минувшие сутки, 29 августа, российская армия потеряла в Украине 850 своих военнослужащих, 6 танков и 47 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1081330 (+850) человек ликвидировано
- танков ‒ 11149 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 23210 (+19)
- артиллерийских систем ‒ 32172 (+47)
- РСЗО ‒ 1476 (0)
- средства ПВО ‒ 1213 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 54691 (+316)
- крылатые ракеты ‒ 3626 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60222 (+106)
- специальная техника ‒ 3952 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В течение суток 29 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 120 боевых столкновений. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где произошло 33 штурмовых действия.
Россия переходит к новой военной тактике, сосредотачиваясь на применении штурмовых групп и легкой техники вместо бронетехники. Это связано с эффективностью украинских дронов, которые уничтожают тяжелую технику.
