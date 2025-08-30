$41.260.06
Почти пять десятков артсистем, танки и 850 солдат: Генштаб ВСУ обнародовал потери врага

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Генштаб ВСУ информирует о потерях российской армии за минувшие сутки, 29 августа. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 составляют более миллиона человек.

Почти пять десятков артсистем, танки и 850 солдат: Генштаб ВСУ обнародовал потери врага

За минувшие сутки, 29 августа, российская армия потеряла в Украине 850 своих военнослужащих, 6 танков и 47 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1081330 (+850) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11149 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 23210 (+19)
        • артиллерийских систем ‒ 32172 (+47)
          • РСЗО ‒ 1476 (0)
            • средства ПВО ‒ 1213 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 54691 (+316)
                    • крылатые ракеты ‒ 3626 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60222 (+106)
                            • специальная техника ‒ 3952 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В течение суток 29 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 120 боевых столкновений. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где произошло 33 штурмовых действия.

                              Россия переходит к новой военной тактике, сосредотачиваясь на применении штурмовых групп и легкой техники вместо бронетехники. Это связано с эффективностью украинских дронов, которые уничтожают тяжелую технику.

                              Вита Зеленецкая

