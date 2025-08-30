120 боєзіткнень на фронті: ворог активно наступає на Покровському напрямку

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 26912 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 123935 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 114653 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 69656 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 81240 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54034 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 106286 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73025 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69130 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163122 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
58%
750мм
Популярнi новини
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 103233 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 98016 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 35223 перегляди
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі29 серпня, 14:23 • 68512 перегляди
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем17:25 • 19041 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 98083 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 103293 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 123938 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 114656 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 106287 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 35262 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 171937 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 199767 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 200464 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 185492 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

120 боєзіткнень на фронті: ворог активно наступає на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Протягом доби 29 серпня на російсько-українському фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де відбулося 33 штурмові дії.

120 боєзіткнень на фронті: ворог активно наступає на Покровському напрямку

Від початку доби, 29 серпня на російсько-українському фронті відбулося 120 боєзіткнення, найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку. Про це у вечірньому зведенні від 29.08.2025 інформує Генштаб Збройних Сил Україні, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, з початку доби відбулося 120 бойових зіткнень. 

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 78 керованих авіабомб. Зафіксовано 1420 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3352 артилерійських обстрілів

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районах Глибокого, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки. 

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 25 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. 

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок та Предтечиного.

Ворог десять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. 

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, з них 84 — безповоротно. Знищено артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 33 безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоцикл та три укриття для особового складу противника

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, ще шість боєзіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове та у напрямку Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників.

Нагадаємо

Росія переходить до нової військової тактики, зосереджуючись на застосуванні штурмових груп та легкої техніки замість бронетехніки. Це пов'язано з ефективністю українських дронів, які знищують важку техніку.

Зеленський про припинення вогню: це не довготривалий мир, але це великий крок вперед29.08.25, 18:11 • 2860 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна