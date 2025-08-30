120 боєзіткнень на фронті: ворог активно наступає на Покровському напрямку

Від початку доби, 29 серпня на російсько-українському фронті відбулося 120 боєзіткнення, найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку. Про це у вечірньому зведенні від 29.08.2025 інформує Генштаб Збройних Сил Україні, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, з початку доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 78 керованих авіабомб. Зафіксовано 1420 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3352 артилерійських обстрілів - звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районах Глибокого, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 25 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок та Предтечиного.

Ворог десять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, з них 84 — безповоротно. Знищено артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 33 безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоцикл та три укриття для особового складу противника - йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, ще шість боєзіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове та у напрямку Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників.

Нагадаємо

Росія переходить до нової військової тактики, зосереджуючись на застосуванні штурмових груп та легкої техніки замість бронетехніки. Це пов'язано з ефективністю українських дронів, які знищують важку техніку.

