Эксклюзив
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
120 боестолкновений на фронте: враг активно наступает на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 308 просмотра

В течение суток 29 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 120 боевых столкновений. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где произошло 33 штурмовых действия.

120 боестолкновений на фронте: враг активно наступает на Покровском направлении

С начала суток, 29 августа, на российско-украинском фронте произошло 120 боестолкновений, наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении. Об этом в вечерней сводке от 29.08.2025 информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала суток произошло 120 боевых столкновений. 

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 49 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 78 управляемых авиабомб. Зафиксировано 1420 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3352 артиллерийских обстрела

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две штурмовые действия оккупантов.

На Юго-Слобожанском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки. 

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг совершил 25 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Колодези, Заречное, Ямполь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки. 

На Северском направлении наши воины остановили три атаки вблизи Григоровки и Переездного.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек и Предтечино.

Враг десять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Щербиновки, Торецка, Дылеевки и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Катериновка, Русин Яр, Полтавка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоекономичное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. 

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 84 — безвозвратно. Уничтожена артиллерийская система, две единицы автомобильной техники, четыре мотоцикла, 33 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и три укрытия для личного состава противника

- говорится в отчете.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское и в сторону Филии, Александрограда, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку захватчиков.

Напомним

Россия переходит к новой военной тактике, сосредотачиваясь на применении штурмовых групп и легкой техники вместо бронетехники. Это связано с эффективностью украинских дронов, которые уничтожают тяжелую технику.

Вита Зеленецкая

