Зеленский о прекращении огня: это не долгосрочный мир, но это большой шаг вперед
Киев • УНН
Прекращение огня - это не долгосрочный мир, но это будет большой шаг вперед. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
Детали
Трамп хочет успеха - он и Америка. Он понимает, что во время первой встречи он не добьется успеха, но я уверен, если все мы будем достаточно сильными, то мы сможем добиться успеха, завершить войну. Прекращение огня - это не долгосрочный мир, но это большой шаг вперед
Дополнение
Зеленский обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем шаги, необходимые для достижения прекращения огня.
Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявлял, что еще далеко до какого-либо соглашения между Украиной и Россией, нужны переговоры, а для них необходимо быстрое прекращение огня.