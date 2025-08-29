Зеленский о прекращении огня: это не долгосрочный мир, но это большой шаг вперед

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 10573 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 39774 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 41441 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 30390 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 46363 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 37749 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 63244 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 69015 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 65879 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 161010 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
21%
750мм
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 23253 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 24610 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 34728 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 32654 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали14:23 • 23607 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 33499 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 35588 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 39890 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 41546 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 63305 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Жозеп Боррель
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Латвия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 14153 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 152443 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 181558 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 183004 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 170293 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Зеленский о прекращении огня: это не долгосрочный мир, но это большой шаг вперед

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Президент Зеленский заявил, что прекращение огня является значительным шагом вперед, хотя и не долгосрочным миром. Он также обсудил шаги к прекращению огня с Генсеком ООН.

Зеленский о прекращении огня: это не долгосрочный мир, но это большой шаг вперед

Прекращение огня - это не долгосрочный мир, но это будет большой шаг вперед. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Детали

Трамп хочет успеха - он и Америка. Он понимает, что во время первой встречи он не добьется успеха, но я уверен, если все мы будем достаточно сильными, то мы сможем добиться успеха, завершить войну. Прекращение огня - это не долгосрочный мир, но это большой шаг вперед

- заявил Зеленский.

ЕС работает над 19-м пакетом санкций против рф, и на столе есть несколько вариантов - Каллас29.08.2025, 09:59 • 2574 просмотра

Дополнение

Зеленский обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем шаги, необходимые для достижения прекращения огня.

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявлял, что еще далеко до какого-либо соглашения между Украиной и Россией, нужны переговоры, а для них необходимо быстрое прекращение огня.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
НАТО
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина