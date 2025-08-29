Зеленський про припинення вогню: це не довготривалий мир, але це великий крок вперед
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що припинення вогню є значним кроком уперед, хоча й не довготривалим миром. Він також обговорив кроки до припинення вогню з Генсеком ООН.
Припинення вогню - це не довготривалий мир, але це буде великий крок вперед. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Трамп хоче успіху - він й Америка. Він розуміє, що під час першої зустрічі він не досягне успіху, але я впевнений, якщо всі ми будемо достатньо сильними, то ми зможемо досягти успіху, завершити війну. Припинення вогню - це не довготривалий мир, але це великий крок вперед
ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів - Каллас29.08.25, 09:59 • 2532 перегляди
Доповнення
Зеленський обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем кроки, які необхідні для того, щоб досягти припинення вогню.
Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявляв, що ще далеко до будь-якої угоди між Україною та росією, потрібні переговори, а для них необхідне швидке припинення вогню.