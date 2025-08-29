$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 8166 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 30858 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 32884 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 25882 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 42165 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 35544 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 58045 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 68527 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 65543 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160789 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Зеленський про припинення вогню: це не довготривалий мир, але це великий крок вперед

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Зеленський заявив, що припинення вогню є значним кроком уперед, хоча й не довготривалим миром. Він також обговорив кроки до припинення вогню з Генсеком ООН.

Зеленський про припинення вогню: це не довготривалий мир, але це великий крок вперед

Припинення вогню - це не довготривалий мир, але це буде великий крок вперед. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Трамп хоче успіху - він й Америка. Він розуміє, що під час першої зустрічі він не досягне успіху, але я впевнений, якщо всі ми будемо достатньо сильними, то ми зможемо досягти успіху, завершити війну. Припинення вогню - це не довготривалий мир, але це великий крок вперед

- заявив Зеленський.

ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів - Каллас29.08.25, 09:59 • 2532 перегляди

Доповнення

Зеленський обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем кроки, які необхідні для того, щоб досягти припинення вогню.

Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявляв, що ще далеко до будь-якої угоди між Україною та росією, потрібні переговори, а для них необхідне швидке припинення вогню.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна