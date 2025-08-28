Зеленський обговорив з генсеком ООН Гутеррішем кроки на шляху до припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем кроки, які необхідні для того, щоб досягти припинення вогню. Глава держави також подякував очільнику ООН за слава співчуття сім’ям, які втратили близьких внаслідок масштабного удару росіян по Києву, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

Говорили про кроки, які необхідно зробити для того, щоб зупинити вбивства людей. Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію. Ми підтримуємо позицію Антоніу Гутерріша, що припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру - підкреслив Президент.

Зеленський і Гутерріш обговорили підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна організує важливі заходи.

Розраховуємо на участь Генсека в них - зазначив Зеленський.

Також український лідер подякував Гутеррішу за слова співчуття та солідарність з українськими сім’ями, які втратили рідних під час останнього масштабного удару росіян по Києву.

Дякую за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН - додав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом гарантії безпеки для України. Наступного тижня вся конфігурація буде на папері, Туреччина долучається до процесу.

Також Володимир Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн дипломатичну роботу та посилення тиску на росію. Йшлося про підготовку 19-го пакета санкцій ЄС та євроінтеграційний шлях України.