Зеленський обговорив з генсеком ООН Гутеррішем кроки на шляху до припинення вогню

Ексклюзив
15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА28 серпня, 08:54
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28 серпня, 10:55
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів14:30
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
15:40
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01
Зеленський обговорив з генсеком ООН Гутеррішем кроки на шляху до припинення вогню

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем кроки для припинення вогню та підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Зеленський подякував Гутеррішу за співчуття сім'ям, що втратили близьких під час удару по Києву.

Зеленський обговорив з генсеком ООН Гутеррішем кроки на шляху до припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем кроки, які необхідні для того, щоб досягти припинення вогню. Глава держави також подякував очільнику ООН за слава співчуття сім’ям, які втратили близьких внаслідок масштабного удару росіян по Києву, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

Говорили про кроки, які необхідно зробити для того, щоб зупинити вбивства людей. Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію. Ми підтримуємо позицію Антоніу Гутерріша, що припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру

 - підкреслив Президент.

Зеленський і Гутерріш обговорили підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна організує важливі заходи.

Розраховуємо на участь Генсека в них

- зазначив Зеленський.

Також український лідер подякував Гутеррішу за слова співчуття та солідарність з українськими сім’ями, які втратили рідних під час останнього масштабного удару росіян по Києву.

Дякую за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН

- додав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом гарантії безпеки для України. Наступного тижня вся конфігурація буде на папері, Туреччина долучається до процесу.

Також Володимир Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн дипломатичну роботу та посилення тиску на росію. Йшлося про підготовку 19-го пакета санкцій ЄС та євроінтеграційний шлях України.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ