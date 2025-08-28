Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем шаги на пути к прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем шаги, необходимые для достижения прекращения огня. Глава государства также поблагодарил главу ООН за слова соболезнования семьям, потерявшим близких в результате масштабного удара россиян по Киеву, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

Говорили о шагах, которые необходимо предпринять для того, чтобы остановить убийства людей. Украина готова к встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важнейшие вопросы. Впрочем, россия в ответ лишь выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию. Мы поддерживаем позицию Антониу Гутерриша, что прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру - подчеркнул Президент.

Зеленский и Гутерриш обсудили подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой Украина организует важные мероприятия.

Рассчитываем на участие Генсека в них - отметил Зеленский.

Также украинский лидер поблагодарил Гутерриша за слова соболезнования и солидарность с украинскими семьями, потерявшими родных во время последнего масштабного удара россиян по Киеву.

Спасибо за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мир должен восстановить силу международного права и уважение к принципам Устава ООН - добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом гарантии безопасности для Украины. На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге, Турция присоединяется к процессу.

Также Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дипломатическую работу и усиление давления на россию. Речь шла о подготовке 19-го пакета санкций ЕС и евроинтеграционном пути Украины.