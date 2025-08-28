$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 6916 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 15180 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 46765 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 26820 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 41224 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 84445 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 106702 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 96964 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 113758 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 82336 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Теги
Авторы
Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем шаги на пути к прекращению огня

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутерришем шаги для прекращения огня и подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленский поблагодарил Гутерриша за соболезнования семьям, потерявшим близких во время удара по Киеву.

Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем шаги на пути к прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем шаги, необходимые для достижения прекращения огня. Глава государства также поблагодарил главу ООН за слова соболезнования семьям, потерявшим близких в результате масштабного удара россиян по Киеву, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

Говорили о шагах, которые необходимо предпринять для того, чтобы остановить убийства людей. Украина готова к встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важнейшие вопросы. Впрочем, россия в ответ лишь выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию. Мы поддерживаем позицию Антониу Гутерриша, что прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру

 - подчеркнул Президент.

Зеленский и Гутерриш обсудили подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой Украина организует важные мероприятия.

Рассчитываем на участие Генсека в них

- отметил Зеленский.

Также украинский лидер поблагодарил Гутерриша за слова соболезнования и солидарность с украинскими семьями, потерявшими родных во время последнего масштабного удара россиян по Киеву.

Спасибо за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мир должен восстановить силу международного права и уважение к принципам Устава ООН

- добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом гарантии безопасности для Украины. На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге, Турция присоединяется к процессу.

Также Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дипломатическую работу и усиление давления на россию. Речь шла о подготовке 19-го пакета санкций ЕС и евроинтеграционном пути Украины.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Киев