162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  94305 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  107700 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  111322 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  133732 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  149743 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  148693 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  151637 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  145818 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  136078 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150719 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 13:25  •  7258 просмотра

Read in English

Стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння".

Стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння", в рамках которой 162 тысячи семей получат наборы с качественными семенами. Акцию уже четвертый год подряд проводит Благотворительный фонд "МХП-Громаді", пишет УНН.

В нынешние наборы входят морковь, петрушка, свекла, кабачки, огурцы, редис и бархатцы. Общий вес посадочного материала 3,3 тонны. Это - на 143 кг больше чем в 2023 году.

"Полномасштабная война продолжается, и эта акция направлена на поддержку продовольственной безопасности Украины. Мы обеспечиваем людей в регионах качественным посадочным материалом основных овощных культур и как следствие - хорошим урожаем. Даем людям возможность быть независимыми и сэкономить семейный бюджет, выращивая основные продукты из борщевого набора. Например, в прошлом году семенами, которые наш Фонд раздал в рамках инициативы, было засеяно более 310 га от Волынской до Днепропетровской областей. С этой площади удалось собрать более 11 тонн урожая", - рассказывает Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

С каждым годом растет как количество наборов с семенами, так и география покрытия инициативы. В этом году пакетов получит на 6990 домохозяйств больше, чем в прошлом году - 162 тыс. семей. Семена получат в таких 13 областях: Винницкая, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Волынская, Сумская, Киевская, Черкасская, Днепропетровская, Житомирская, Черниговская, Полтавская.

В прошлом году в рамках поддержки проекта и распространения знаний среди украинцев о выращивании овощей на приусадебных участках Благотворительный фонд "МХП-Громаді" выпустил онлайн-сериал с советами "Лайфхаки с грядки". Ведущая проекта, автор блога о саде, огороде и цветах Юлия Спасибова делилась своим многолетним опытом, как из небольшой упаковки семян собрать максимальный урожай. Команда проекта рекомендует онлайн-сериал "Лайфхаки с грядки" к просмотру и в 2024-м. Ведь запрос украинцев как на подобный контент, так и на выращивание собственноручно овощей только растет.

_________________________________________________________________________

"Посій насіння з МХП" - ежегодная благотворительная акция Благотворительного фонда "МХП-Громаді", которая направлена на поддержку продовольственной безопасности Украины. В рамках акции Фонд ежегодно раздает тысячи пакетов семян огородных культур местным жителям в громадах, чтобы помочь им подготовиться к посевной кампании весной.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году, чтобы помочь громадам в решении их социальных, экономических и экологических проблем. Фонд осуществляет деятельность в 13 областях Украины и работает в более чем 700 населенных пунктах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
dneprДнепр
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
poltavaПолтава
zhitomirЖитомир
ternopolТернополь
vinnitsaВинница
ivano-frankovskИвано-Франковск
cherkasyЧеркассы
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
lvovЛьвов
sumyСумы
kievКиев
162 тис. пакунків насіння для родин: стартувала щорічна благодійна акція "Посій насіння"
162 thousand packages of seeds for families: the annual Sowing Seeds charity event has started
Новости по теме

162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння".

Общество •   •  7258 просмотра
162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.

Экономика •   •  8008 просмотра
Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена

Фермеры в Варшаве протестовали против импорта продовольствия из Украины, собрав танк из тюков сена с лозунгом "АгроАбрамс".

Экономика •   •  7704 просмотра
Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена

Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении

россияне усилили воздушную разведку, задействовав рекордное количество беспилотников вдоль всей линии фронта, особенно на южном направлении вдоль реки Днепр, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.

Война •   •  8593 просмотра
Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении

Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД

Двое правоохранителей погибли и четверо были ранены из-за вражеского обстрела Сумской области.

Война •   •  10066 просмотра
Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД

"Не было консенсуса": Австрия отреагировала на комментарии Макрона относительно возможной отправки войск в Украину

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину, заявив, что нет консенсуса по этому вопросу.

Война •   •  11350 просмотра
"Не было консенсуса": Австрия отреагировала на комментарии Макрона относительно возможной отправки войск в Украину

В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве

В центре Севастополя в оккупированном Крыму произошел взрыв, сообщают местные жители.

Война •   •  11976 просмотра
В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве

Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе

в ночь на 27 февраля подразделения Национальной гвардии в Харьковской области ночью уничтожили два российских беспилотника-камикадзе. МВД показали обломки сбитых "шахедов"

Война •   •  11600 просмотра
Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе

Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера

Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине, заявил пресс-секретарь премьер-министра.

Война •   •  12749 просмотра
Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера

Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов

52-летнюю женщину из Херсонской области подозревали в коллаборационизме за то, что она возглавляла "управление капитального строительства" во время российской оккупации и выполняла приказы оккупантов.

Криминал и ЧП •   •  9751 просмотра
Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов