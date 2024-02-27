162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння", в рамках которой 162 тысячи семей получат наборы с качественными семенами. Акцию уже четвертый год подряд проводит Благотворительный фонд "МХП-Громаді", пишет УНН.

В нынешние наборы входят морковь, петрушка, свекла, кабачки, огурцы, редис и бархатцы. Общий вес посадочного материала 3,3 тонны. Это - на 143 кг больше чем в 2023 году.

"Полномасштабная война продолжается, и эта акция направлена на поддержку продовольственной безопасности Украины. Мы обеспечиваем людей в регионах качественным посадочным материалом основных овощных культур и как следствие - хорошим урожаем. Даем людям возможность быть независимыми и сэкономить семейный бюджет, выращивая основные продукты из борщевого набора. Например, в прошлом году семенами, которые наш Фонд раздал в рамках инициативы, было засеяно более 310 га от Волынской до Днепропетровской областей. С этой площади удалось собрать более 11 тонн урожая", - рассказывает Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

С каждым годом растет как количество наборов с семенами, так и география покрытия инициативы. В этом году пакетов получит на 6990 домохозяйств больше, чем в прошлом году - 162 тыс. семей. Семена получат в таких 13 областях: Винницкая, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Волынская, Сумская, Киевская, Черкасская, Днепропетровская, Житомирская, Черниговская, Полтавская.

В прошлом году в рамках поддержки проекта и распространения знаний среди украинцев о выращивании овощей на приусадебных участках Благотворительный фонд "МХП-Громаді" выпустил онлайн-сериал с советами "Лайфхаки с грядки". Ведущая проекта, автор блога о саде, огороде и цветах Юлия Спасибова делилась своим многолетним опытом, как из небольшой упаковки семян собрать максимальный урожай. Команда проекта рекомендует онлайн-сериал "Лайфхаки с грядки" к просмотру и в 2024-м. Ведь запрос украинцев как на подобный контент, так и на выращивание собственноручно овощей только растет.

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"Посій насіння з МХП" - ежегодная благотворительная акция Благотворительного фонда "МХП-Громаді", которая направлена на поддержку продовольственной безопасности Украины. В рамках акции Фонд ежегодно раздает тысячи пакетов семян огородных культур местным жителям в громадах, чтобы помочь им подготовиться к посевной кампании весной.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году, чтобы помочь громадам в решении их социальных, экономических и экологических проблем. Фонд осуществляет деятельность в 13 областях Украины и работает в более чем 700 населенных пунктах.