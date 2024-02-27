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162 тис. пакунків насіння для родин: стартувала щорічна благодійна акція "Посій насіння"

Київ • УНН

 • 32955 перегляди

Стартувала щорічна благодійна акція "Посій насіння".

162 тис. пакунків насіння для родин: стартувала щорічна благодійна акція "Посій насіння"

Стартувала щорічна благодійна акція "Посій насіння", у межах якої 162 тисячі родин отримають набори з якісним насінням. Акцію вже четвертий рік поспіль проводить Благодійний фонд "МХП-Громаді", пише УНН.

У цьогорічні набори входять морква, петрушка, буряк, кабачки, огірки, редис та чорнобривці. Загальна вага посадкового матеріалу 3,3 тонни. Це – на 143 кг більше ніж 2023 року.

"Повномасштабна війна триває, і ця акція скерована на підтримку продовольчої безпеки України. Ми забезпечуємо людей у регіонах якісним посадковим матеріалом основних овочевих культур і як наслідок – хорошим урожаєм. Даємо людям можливість бути незалежними й зекономити сімейний бюджет, вирощуючи основні продукти з борщового набору. Приміром, торік насінням, яке наш Фонд роздав у межах ініціативи, було засіяно понад 310 га від Волинської до Дніпропетровської областей. З цієї площі вдалося зібрати більше як 11 тонн врожаю", – розповідає Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді".

З кожним роком зростає як кількість наборів з насінням, так і географія покриття ініціативи. Цьогоріч пакунків отримає на 6990 домогосподарств більше, ніж торік – 162 тис. родин. Насіння отримають у таких 13 областях: Вінницька, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Волинська, Сумська, Київська, Черкаська, Дніпропетровська, Житомирська, Чернігівська, Полтавська.

Торік у межах підтримки проєкту й поширення знань серед українців про вирощування овочів на присадибних ділянках Благодійний фонд "МХП-Громаді" випустив онлайн-серіал з порадами "Лайфхаки з грядки". Ведуча проєкту, авторка блогу про сад, город та квіти Юлія Спасібова ділилася своїм багаторічним досвідом, як з невеликої упаковки насіння зібрати максимальний урожай. Команда проєкту рекомендує онлайн-серіал "Лайфхаки з грядки" до перегляду й 2024-го. Адже запит українців як на подібний контент, так і на вирощування власноруч овочів лише зростає.

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"Посій насіння з МХП" – щорічна благодійна акція Благодійного фонду "МХП-Громаді", яка направлена на підтримку продовольчої безпеки України. У межах акції Фонд щорічно роздає тисячі пакунків насіння городніх культур місцевим жителям у громадах, щоб допомогти їм підготуватися до посівної кампанії навесні.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" – український благодійний фонд, що розпочав свою діяльність у 2015 році, щоб допомогти громадам у вирішенні їхніх соціальних, економічних та екологічних проблем. Фонд здійснює діяльність в 13 областях України та працює в більш ніж 700 населених пунктах.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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