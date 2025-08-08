Зустріч Трампа та путіна попередньо запланована на наступний тиждень – чиновник Білого дому

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним заплановано на кінець наступного тижня. Про це повідомив високопоставлений чиновник Білого дому, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Місце проведення зустрічі Трампа і путіна все ще обговорюється, сказав чиновник, але можливі варіанти включають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим.

Подальші деталі чи логістика досі незрозумілі та дуже нестабільні, зазначено у матеріалі.

США та росія домовляються про перемир’я: під загрозою - територіальна цілісність України

Точна дата досі незрозуміла, і чиновник не знає, чи буде залучений Володимир Зеленський.

Співрозмовник видання сказав, що росіяни надали список вимог щодо потенційного припинення вогню, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників.

рф поширює фейки про “погоджені плани завершення війни” без участі України: у РНБО пояснили ворожу тактику

Зі свого боку, українці давно заявляють, що не поступляться жодною територією, яку росія незаконно анексувала.

Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском