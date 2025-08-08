$41.460.15
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 59639 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 71141 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 44885 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 92113 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 61618 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 46387 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 35600 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85717 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25469 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Зустріч Трампа та путіна попередньо запланована на наступний тиждень – чиновник Білого дому

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним заплановано на кінець наступного тижня. Місце проведення зустрічі, серед можливих варіантів ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим, ще обговорюється.

Зустріч Трампа та путіна попередньо запланована на наступний тиждень – чиновник Білого дому

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним заплановано на кінець наступного тижня. Про це повідомив високопоставлений чиновник Білого дому, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Місце проведення зустрічі Трампа і путіна все ще обговорюється, сказав чиновник, але можливі варіанти включають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим.

Подальші деталі чи логістика досі незрозумілі та дуже нестабільні, зазначено у матеріалі.

США та росія домовляються про перемир’я: під загрозою - територіальна цілісність України08.08.25, 18:01 • 2420 переглядiв

Точна дата досі незрозуміла, і чиновник не знає, чи буде залучений Володимир Зеленський.

Співрозмовник видання сказав, що росіяни надали список вимог щодо потенційного припинення вогню, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників.

рф поширює фейки про “погоджені плани завершення війни” без участі України: у РНБО пояснили ворожу тактику08.08.25, 18:50 • 1670 переглядiв

Зі свого боку, українці давно заявляють, що не поступляться жодною територією, яку росія незаконно анексувала.

Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском08.08.25, 15:44 • 15691 перегляд

Антоніна Туманова

