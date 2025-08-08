$41.460.15
15:03 • 12771 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 49652 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 62053 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 40229 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 83300 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 59611 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 45280 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 35210 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 81232 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25355 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Встреча Трампа и путина предварительно запланирована на следующую неделю – чиновник Белого дома

Киев • УНН

 958 просмотра

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным запланирован на конец следующей недели. Место проведения встречи, среди возможных вариантов ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим, еще обсуждается.

Встреча Трампа и путина предварительно запланирована на следующую неделю – чиновник Белого дома

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным запланирован на конец следующей недели. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Место проведения встречи Трампа и путина все еще обсуждается, сказал чиновник, но возможные варианты включают ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим.

Дальнейшие детали или логистика до сих пор неясны и очень нестабильны, указано в материале.

США и Рроссия договариваются о перемирии: под угрозой - территориальная целостность Украины08.08.25, 18:01 • 2208 просмотров

Точная дата до сих пор неясна, и чиновник не знает, будет ли задействован Владимир Зеленский.

Собеседник издания сказал, что россияне предоставили список требований относительно потенциального прекращения огня, и Вашингтон сейчас пытается получить согласие от украинцев и европейских союзников.

рф распространяет фейки о "согласованных планах завершения войны" без участия Украины: в СНБО объяснили вражескую тактику08.08.25, 18:50 • 1454 просмотра

Со своей стороны, украинцы давно заявляют, что не уступят ни одной территории, которую Россия незаконно аннексировала.

Антонина Туманова

политика
Белый дом
Рим
Швейцария
Вашингтон
Дональд Трамп
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Венгрия