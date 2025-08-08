Встреча Трампа и путина предварительно запланирована на следующую неделю – чиновник Белого дома
Киев • УНН
Саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным запланирован на конец следующей недели. Место проведения встречи, среди возможных вариантов ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим, еще обсуждается.
Саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным запланирован на конец следующей недели. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Место проведения встречи Трампа и путина все еще обсуждается, сказал чиновник, но возможные варианты включают ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим.
Дальнейшие детали или логистика до сих пор неясны и очень нестабильны, указано в материале.
США и Рроссия договариваются о перемирии: под угрозой - территориальная целостность Украины08.08.25, 18:01 • 2208 просмотров
Точная дата до сих пор неясна, и чиновник не знает, будет ли задействован Владимир Зеленский.
Собеседник издания сказал, что россияне предоставили список требований относительно потенциального прекращения огня, и Вашингтон сейчас пытается получить согласие от украинцев и европейских союзников.
рф распространяет фейки о "согласованных планах завершения войны" без участия Украины: в СНБО объяснили вражескую тактику08.08.25, 18:50 • 1454 просмотра
Со своей стороны, украинцы давно заявляют, что не уступят ни одной территории, которую Россия незаконно аннексировала.