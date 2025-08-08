$41.460.15
США и Рроссия договариваются о перемирии: под угрозой - территориальная целостность Украины

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Вероятное прекращение войны в Украине может закрепить за Кремлем часть оккупированных территорий. Это готовит почву для потенциальной встречи Трампа и путина, тогда как европейские союзники Украины выражают обеспокоенность.

США и Рроссия договариваются о перемирии: под угрозой - территориальная целостность Украины

Вашингтон и москва ведут закулисные переговоры о соглашении, которое может юридически закрепить за россией часть оккупированных украинских территорий, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно информации нескольких осведомленных источников, США и россия ведут активную подготовку к возможному заключению соглашения о прекращении войны в Украине. Суть договоренности заключается в фактическом закреплении за кремлем территориальных "достижений", полученных в результате полномасштабного вторжения 2022 года.

Переговоры должны подготовить почву для потенциальной встречи Дональда Трампа и владимира путина, которая может состояться уже на следующей неделе.

По словам источников, россия требует признания Крыма и всей восточной части Донбасса как своих территорий, что предусматривает полный вывод украинских войск из подконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей. Такой сценарий был бы политической победой для путина, ведь позволил бы ему навязать мирные условия напрямую с Вашингтоном, фактически игнорируя Киев.

Украина пока не комментирует эти переговоры, как и Белый дом. Кремль также воздержался от заявлений. В то же время, источники предупреждают: вероятное соглашение находится на стадии обсуждения и может претерпеть изменения. Речь идет о "замораживании" конфликта, а не полноценном завершении войны.

Условия переговоров также предусматривают, что россия остановит наступательные действия в Запорожской и Херсонской областях, но неизвестно, согласится ли Кремль выводить войска с занятых территорий, включая Запорожскую АЭС - крупнейшую в Европе.

Европейские союзники Украины встревожены. Они опасаются, что перемирие может лишь дать россии время для перегруппировки, тогда как Украина окажется перед ультиматумом - либо потерять территории, либо потерять поддержку.

Напомним

Дональд Трамп обратился к Италии с просьбой организовать встречу с владимиром путиным в Риме или Ватикане. Италия, как сторона Римского статута, обязана арестовать путина по ордеру МУС.

Степан Гафтко

