Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском
Київ • УНН
Дональд Трамп звернувся до Італії з проханням організувати зустріч з володимиром путіним у Римі або Ватикані. Італія, як сторона Римського статуту, зобов'язана заарештувати путіна за ордером МКС.
Дональд Трамп звернувся до уряду Італії з проханням допомогти організувати зустріч із володимиром путіним у Римі або Ватикані вже наступного тижня. Запит, про який повідомляє Sky News, може поставити Італію перед складною юридичною дилемою через ордер на арешт путіна від Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
За інформацією британського телеканалу Sky News, Дональд Трамп провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, під час якої запропонував провести переговори з президентом рф володимиром путіним на нейтральній території - в Римі або у Ватикані. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня.
Джерела в італійському уряді підтвердили факт розмови, але офіційних коментарів не надали. Так само відмовилися відповідати на запити журналістів джерела у Ватикані та посольстві США в Італії.
Міністерство закордонних справ Італії натомість оприлюднило дипломатичну позицію: Італія готова підтримати будь-який діалог, який може сприяти припиненню війни, заявив глава МЗС Антоніо Таяні.
Проте запит Трампа викликав серйозну міжнародну юридичну дилему: якщо путін справді прибуде до Італії, уряд країни - як сторона Римського статуту - зобов’язаний заарештувати його на підставі ордера Міжнародного кримінального суду, виданого в березні 2023 року.
російські "ЗМІ" вже відреагували - зокрема, агентство "тасс" назвало ідею переговорів в Італії нереалістичною. Позиція кремля поки офіційно не озвучена.
Запит Трампа демонструє його бажання відіграти головну роль у врегулюванні війни в Україні. Втім, будь-яка спроба організувати зустріч із путіним на території західної держави неодмінно загострює суперечність між політичною доцільністю і юридичними зобов'язаннями, які стоять перед демократичним світом.
Нагадаємо
Дональд Трамп готується до можливої особистої зустрічі з володимиром путіним вже наступного тижня, щоб домовитися про припинення війни в Україні. Але підходи сторін кардинально різняться, і шанс на успіх виглядає примарним.