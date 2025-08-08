США та росія домовляються про перемир’я: під загрозою - територіальна цілісність України

Вашингтон і Москва ведуть закулісні переговори про угоду, яка може юридично закріпити за росією частину окупованих українських територій, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з інформацією кількох обізнаних джерел, США та росія ведуть активну підготовку до можливого укладення угоди про припинення війни в Україні. Суть домовленості полягає у фактичному закріпленні за кремлем територіальних "здобутків", отриманих внаслідок повномасштабного вторгнення 2022 року.

Переговори мають підготувати ґрунт до потенційної зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна, яка може відбутися вже наступного тижня.

За словами джерел, росія вимагає визнання Криму та всієї східної частини Донбасу як своїх територій, що передбачає повний вихід українських військ з підконтрольних Києву районів Луганської та Донецької областей. Такий сценарій був би політичною перемогою для путіна, адже дозволив би йому нав’язати мирні умови напряму з Вашингтоном, фактично ігноруючи Київ.

Україна наразі не коментує ці перемовини, як і Білий дім. кремль також утримався від заяв. Водночас, джерела попереджають: імовірна угода перебуває на стадії обговорення і може зазнати змін. Йдеться про "замороження" конфлікту, а не повноцінне завершення війни.

Умови переговорів також передбачають, що росія зупинить наступальні дії в Запорізькій та Херсонській областях, але невідомо, чи погодиться кремль виводити війська з зайнятих територій, включно з Запорізькою АЕС - найбільшою в Європі.

Європейські союзники України стривожені. Вони побоюються, що перемир’я може лише дати росії час для перегрупування, тоді як Україна опиниться перед ультиматумом - або втратити території, або втратити підтримку.

Нагадаємо

Дональд Трамп звернувся до Італії з проханням організувати зустріч з володимиром путіним у Римі або Ватикані. Італія, як сторона Римського статуту, зобов'язана заарештувати путіна за ордером МКС.