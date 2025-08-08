США та росія домовляються про перемир’я: під загрозою - територіальна цілісність України

$41.460.15
48.280.01
ukenru
15:03 • 8220 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 29750 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 43642 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 30858 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 64299 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 55148 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 42739 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 34371 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 71978 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25083 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
42%
754мм
Популярнi новини
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту8 серпня, 06:38 • 56460 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України8 серпня, 07:29 • 59793 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації8 серпня, 08:20 • 79906 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 62987 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 23918 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 29785 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 24612 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 43677 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 63864 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 72001 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Крим
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 63864 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 151272 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 166661 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 173077 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 162352 перегляди
Актуальне
С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Мі-8
Ґардіан

США та росія домовляються про перемир’я: під загрозою - територіальна цілісність України

Київ • УНН

 • 1516 перегляди

Ймовірне припинення війни в Україні може закріпити за Кремлем частину окупованих територій. Це готує ґрунт для потенційної зустрічі Трампа та путіна, тоді як європейські союзники України висловлюють занепокоєння.

США та росія домовляються про перемир’я: під загрозою - територіальна цілісність України

Вашингтон і Москва ведуть закулісні переговори про угоду, яка може юридично закріпити за росією частину окупованих українських територій, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з інформацією кількох обізнаних джерел, США та росія ведуть активну підготовку до можливого укладення угоди про припинення війни в Україні. Суть домовленості полягає у фактичному закріпленні за кремлем територіальних "здобутків", отриманих внаслідок повномасштабного вторгнення 2022 року.

Переговори мають підготувати ґрунт до потенційної зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна, яка може відбутися вже наступного тижня.

За словами джерел, росія вимагає визнання Криму та всієї східної частини Донбасу як своїх територій, що передбачає повний вихід українських військ з підконтрольних Києву районів Луганської та Донецької областей. Такий сценарій був би політичною перемогою для путіна, адже дозволив би йому нав’язати мирні умови напряму з Вашингтоном, фактично ігноруючи Київ.

Україна наразі не коментує ці перемовини, як і Білий дім. кремль також утримався від заяв. Водночас, джерела попереджають: імовірна угода перебуває на стадії обговорення і може зазнати змін. Йдеться про "замороження" конфлікту, а не повноцінне завершення війни.

Умови переговорів також передбачають, що росія зупинить наступальні дії в Запорізькій та Херсонській областях, але невідомо, чи погодиться кремль виводити війська з зайнятих територій, включно з Запорізькою АЕС - найбільшою в Європі.

Європейські союзники України стривожені. Вони побоюються, що перемир’я може лише дати росії час для перегрупування, тоді як Україна опиниться перед ультиматумом - або втратити території, або втратити підтримку.

Нагадаємо

Дональд Трамп звернувся до Італії з проханням організувати зустріч з володимиром путіним у Римі або Ватикані. Італія, як сторона Римського статуту, зобов'язана заарештувати путіна за ордером МКС.

Степан Гафтко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Білий дім
Bloomberg
Рим
Запорізька АЕС
Вашингтон
Дональд Трамп
Херсонська область
Італія
Крим
Україна
Ватикан
Київ