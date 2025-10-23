$41.760.01
Зухвале пограбування Лувру: з’явилося відео втечі грабіжників на підйомнику та скутерах

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

Французькі правоохоронці показали відео втечі злочинців після пограбування Лувру, де двоє чоловіків залишили музей на підйомнику та зникли на скутерах. Зловмисники викрали вісім ювелірних виробів, розбивши вітрини електроінструментами та погрожуючи охоронцям.

Зухвале пограбування Лувру: з’явилося відео втечі грабіжників на підйомнику та скутерах

Французькі слідчі оприлюднили відео, на якому зафіксовано зухвалу втечу злочинців після пограбування паризького Лувру. На кадрах видно, як двоє чоловіків залишають музей за допомогою підйомника, встановленого на вантажівці, а потім зникають на скутерах серед вулиць французької столиці. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє NBC News, один із нападників був одягнений у жовтий жилет, інший – у мотоциклетний шолом. Вони діяли швидко та злагоджено, залишивши місце злочину за лічені хвилини. Під час огляду місця події правоохоронці виявили зразки ДНК у шоломі та рукавичках, які, ймовірно, належать злочинцям. Нині експерти з’ясовують, чи можна за цими слідами ідентифікувати осіб, причетних до викрадення.

За даними слідства, зловмисники розбили вітрини електроінструментами, погрожували охоронцям і викрали вісім ювелірних виробів. Під час поспішної втечі вони загубили одну з найцінніших прикрас – корону імператриці Євгенії, яка тепер стала ключовим доказом у розслідуванні.

Французька поліція продовжує пошуки злочинців, а Лувр тимчасово посилив заходи безпеки, аби запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо

Міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що "велике пограбування" Лувру здійснили тривало протягом семи хвилин. Він також підтвердив що "особи проникли ззовні, використовуючи підіймач". 

З музею викрали вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.

Злодії також намагалися викрасти корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, на якій зображено вісім золотих орлів. Також вона містить 1354 діаманти, 1136 діамантів огранювання "троянда" та 56 смарагдів. Втім, завдяки зусиллям охорони, цієї крадіжки вдалося уникнути.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що викрадені цінності з Лувру обов’язково знайдуть, а винних у злочині покарають. Наразі триває розслідування під керівництвом прокуратури Парижу.

22 жовтня, через три дні після зухвалого злочину, Лувр відновив роботу. 

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
