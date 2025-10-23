Дерзкое ограбление Лувра: появилось видео побега грабителей на подъемнике и скутерах

Французские следователи обнародовали видео, на котором зафиксировано дерзкое бегство преступников после ограбления парижского Лувра. На кадрах видно, как двое мужчин покидают музей с помощью подъемника, установленного на грузовике, а затем исчезают на скутерах среди улиц французской столицы. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Как сообщает NBC News, один из нападавших был одет в желтый жилет, другой – в мотоциклетный шлем. Они действовали быстро и слаженно, покинув место преступления за считанные минуты. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили образцы ДНК в шлеме и перчатках, которые, вероятно, принадлежат преступникам. Сейчас эксперты выясняют, можно ли по этим следам идентифицировать лиц, причастных к похищению.

По данным следствия, злоумышленники разбили витрины электроинструментами, угрожали охранникам и похитили восемь ювелирных изделий. Во время поспешного бегства они потеряли одно из самых ценных украшений – корону императрицы Евгении, которая теперь стала ключевым доказательством в расследовании.

Французская полиция продолжает поиски преступников, а Лувр временно усилил меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра длилось семь минут. Он также подтвердил, что "лица проникли извне, используя подъемник".

Из музея похитили восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "бесценную" стоимость. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.

Воры также пытались похитить корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, на которой изображено восемь золотых орлов. Также она содержит 1354 бриллианта, 1136 бриллиантов огранки "роза" и 56 изумрудов. Впрочем, благодаря усилиям охраны, этой кражи удалось избежать.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные ценности из Лувра обязательно найдут, а виновные в преступлении будут наказаны. В настоящее время продолжается расследование под руководством прокуратуры Парижа.

22 октября, через три дня после дерзкого преступления, Лувр возобновил работу.