Дерзкое ограбление Лувра: появилось видео побега грабителей на подъемнике и скутерах

17:55 • 3994 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 6070 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
14:19 • 13059 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 12:16 • 25588 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
23 октября, 11:30 • 26391 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 24794 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 39934 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 35468 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
23 октября, 09:45 • 31297 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
23 октября, 09:30 • 12783 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 23365 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo13:02 • 10872 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 11984 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 16378 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 8530 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 16583 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 39934 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 35468 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
23 октября, 09:45 • 31297 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 38525 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 8788 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 12108 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 23484 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 36731 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 56342 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Forbes
Отопление

Дерзкое ограбление Лувра: появилось видео побега грабителей на подъемнике и скутерах

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

Французские правоохранители показали видео побега преступников после ограбления Лувра, где двое мужчин покинули музей на подъемнике и скрылись на скутерах. Злоумышленники похитили восемь ювелирных изделий, разбив витрины электроинструментами и угрожая охранникам.

Дерзкое ограбление Лувра: появилось видео побега грабителей на подъемнике и скутерах

Французские следователи обнародовали видео, на котором зафиксировано дерзкое бегство преступников после ограбления парижского Лувра. На кадрах видно, как двое мужчин покидают музей с помощью подъемника, установленного на грузовике, а затем исчезают на скутерах среди улиц французской столицы. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Как сообщает NBC News, один из нападавших был одет в желтый жилет, другой – в мотоциклетный шлем. Они действовали быстро и слаженно, покинув место преступления за считанные минуты. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили образцы ДНК в шлеме и перчатках, которые, вероятно, принадлежат преступникам. Сейчас эксперты выясняют, можно ли по этим следам идентифицировать лиц, причастных к похищению.

По данным следствия, злоумышленники разбили витрины электроинструментами, угрожали охранникам и похитили восемь ювелирных изделий. Во время поспешного бегства они потеряли одно из самых ценных украшений – корону императрицы Евгении, которая теперь стала ключевым доказательством в расследовании.

Французская полиция продолжает поиски преступников, а Лувр временно усилил меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра длилось семь минут. Он также подтвердил, что "лица проникли извне, используя подъемник". 

Из музея похитили восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "бесценную" стоимость. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.

Воры также пытались похитить корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, на которой изображено восемь золотых орлов. Также она содержит 1354 бриллианта, 1136 бриллиантов огранки "роза" и 56 изумрудов. Впрочем, благодаря усилиям охраны, этой кражи удалось избежать.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные ценности из Лувра обязательно найдут, а виновные в преступлении будут наказаны. В настоящее время продолжается расследование под руководством прокуратуры Парижа.

22 октября, через три дня после дерзкого преступления, Лувр возобновил работу. 

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Техника
Золото
Электроэнергия
Лувр
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция