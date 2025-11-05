ЗСУ відбили понад 250 атак: найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

Станом на вечір 5 листопада українські війська ведуть запеклі бої майже по всій лінії фронту. За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби відбулося 260 бойових зіткнень, причому найінтенсивніші – на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

російські війська завдали 1 ракетного й 43 авіаційних ударів, використавши 5 ракет і 94 керовані бомби, а також понад 2300 дронів-камікадзе та понад 3100 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку, де ворог 93 рази намагався прорвати оборону. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії в районі Покровська, задіявши підрозділи ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР. Лише на цьому відтинку дня ліквідовано 119 окупантів, з них 94 – безповоротно.

Кількість боїв на фронті практично подвоїлась: на Покровському напрямку 84 боєзіткнення

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили 33 атаки, на Лиманському – 26, а на Слов’янському – 16. Активні бої тривають також під Гуляйполем, Олександрівкою та на підступах до Антонівського мосту.

Генштаб повідомляє, що українські підрозділи "рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому значних втрат".

Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає