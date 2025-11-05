ukenru
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
ЗСУ відбили понад 250 атак: найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

Київ • УНН

Українські війська відбили 260 бойових зіткнень станом на вечір 5 листопада, найгарячіше – на Донеччині. Ворог завдав 1 ракетного, 43 авіаційних ударів та використав понад 2300 дронів-камікадзе.

ЗСУ відбили понад 250 атак: найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

Станом на вечір 5 листопада українські війська ведуть запеклі бої майже по всій лінії фронту. За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби відбулося 260 бойових зіткнень, причому найінтенсивніші – на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

російські війська завдали 1 ракетного й 43 авіаційних ударів, використавши 5 ракет і 94 керовані бомби, а також понад 2300 дронів-камікадзе та понад 3100 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку, де ворог 93 рази намагався прорвати оборону. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії в районі Покровська, задіявши підрозділи ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР. Лише на цьому відтинку дня ліквідовано 119 окупантів, з них 94 – безповоротно.

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили 33 атаки, на Лиманському – 26, а на Слов’янському – 16. Активні бої тривають також під Гуляйполем, Олександрівкою та на підступах до Антонівського мосту.

Генштаб повідомляє, що українські підрозділи "рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому значних втрат".

