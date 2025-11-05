ukenru
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
ВСУ отбили более 250 атак: горячее всего – на Покровском и Константиновском направлениях – Генштаб

Киев • УНН

Украинские войска отбили 260 боевых столкновений по состоянию на вечер 5 ноября, горячее всего – в Донецкой области. Враг нанес 1 ракетный, 43 авиационных удара и использовал более 2300 дронов-камикадзе.

По состоянию на вечер 5 ноября украинские войска ведут ожесточенные бои почти по всей линии фронта. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток произошло 260 боевых столкновений, причем самые интенсивные – в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

российские войска нанесли 1 ракетный и 43 авиационных удара, использовав 5 ракет и 94 управляемые бомбы, а также более 2300 дронов-камикадзе и более 3100 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении, где враг 93 раза пытался прорвать оборону. Силы обороны проводят ударно-поисковые действия в районе Покровска, задействовав подразделения ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР. Только на этом участке дня ликвидировано 119 оккупантов, из них 94 – безвозвратно.

На Константиновском направлении украинские воины отбили 33 атаки, на Лиманском – 26, а на Славянском – 16. Активные бои продолжаются также под Гуляйполем, Александровкой и на подступах к Антоновскому мосту.

Генштаб сообщает, что украинские подразделения "решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему значительные потери".

