ВСУ отбили более 250 атак: горячее всего – на Покровском и Константиновском направлениях – Генштаб
Украинские войска отбили 260 боевых столкновений по состоянию на вечер 5 ноября, горячее всего – в Донецкой области. Враг нанес 1 ракетный, 43 авиационных удара и использовал более 2300 дронов-камикадзе.
По состоянию на вечер 5 ноября украинские войска ведут ожесточенные бои почти по всей линии фронта. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток произошло 260 боевых столкновений, причем самые интенсивные – в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
российские войска нанесли 1 ракетный и 43 авиационных удара, использовав 5 ракет и 94 управляемые бомбы, а также более 2300 дронов-камикадзе и более 3100 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении, где враг 93 раза пытался прорвать оборону. Силы обороны проводят ударно-поисковые действия в районе Покровска, задействовав подразделения ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР. Только на этом участке дня ликвидировано 119 оккупантов, из них 94 – безвозвратно.
На Константиновском направлении украинские воины отбили 33 атаки, на Лиманском – 26, а на Славянском – 16. Активные бои продолжаются также под Гуляйполем, Александровкой и на подступах к Антоновскому мосту.
Генштаб сообщает, что украинские подразделения "решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему значительные потери".
