Залужний відреагував на виступ російської співачки нетребко у Лондоні: "Культурний інструмент, що легітимізує вбивства в Україні"

Цього тижня російська Анна Нетребко виступить на сцені Королівської опери у Лондоні. Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на цю новину, зазначивши, що мисткиня неодноразово стояла поруч із путіним і підтримувала його політику, тож її арія матиме відлуння зруйнованих українських міст і шкіл, пише УНН із посиланням на коментар Залужного DailyMail.

Коли цього тижня в Ковент-Гардені підніметься завіса і лунатиме музика Пуччіні, глядачі побачать історію кохання та зради. Відома сопрано Анна Нетребко вийде на сцену в ролі Тоски – і для деяких це буде вечір високого мистецтва. Але для мене і для мільйонів українців кожна нота, кожна сльоза звучатиме по-іншому. Бо ми пам'ятаємо, що протягом десятиліть цей співак стояв поруч із Володимиром Путіним, людиною, відповідальною за смерть тисяч українських дітей. Її голос на сцені заглушає справжні крики – крики зі зруйнованих пологових будинків у Маріуполі, шкіл у Харкові, дитячих садків у Краматорську. І хоча Нетребко співатиме про уявну трагедію, для нас ці звуки відлунюють справжню. Тоска плакатиме сльозами українських дітей - зазначив він.

Він додав, що Нетребко "не є жертвою обставин, як вона іноді намагається себе здавати".

"Вона зробила свій вибір. У 2012 році вона була "довіреною особою" путіна на президентських виборах. Вона неодноразово зустрічалася з ним у кремлі, позувала для офіційних фотографій, отримувала державні нагороди. У 2014 році, коли москва вже вела війну проти України, вона пожертвувала один мільйон рублів театру в окупованому Донецьку, зустрілася з лідером сепаратистів і позувала з прапором так званої "Новоросії" – територій півдня України, які путін зараз захоплює, щоб об'єднати з росією", - підкреслив він, зазначивши, що "це не був "жест милосердя" з боку Нетребко, як вона тоді стверджувала".

На думку Залужного це була демонстрація політичної лояльності. Він підкреслив, що такі митці, як Нетребко, є "м’якою силою" кремля та інструментом, який допомагає світу бачити Росію не як агресора, а як країну "великих традицій".

"Нетребко стала одним із ключових символів цієї війни. Вона представляла росію на світових сценах, втілюючи "красу та велич", які кремль хотів показати світові. Її голос мав показати, що росія цивілізована, сучасна, гідна оплесків. І водночас цей голос змусив замовкнути бомбардування Грозного, Алеппо, Маріуполя, Чернігова, Києва.Вона була і залишається культурним інструментом, що легітимізує вбивства в Україні", - підсумував він.

За словами Залужного, для кремля виступ на сцені Ковент-Гардену цього тижня - не просто концерт, а сигнал, що навіть після Бучі, Маріуполя та Краматорська російські митці, які служать диктатору, знову можуть виходити на найпрестижніші сцени Європи.

Раніше УНН писав, що Україна та ЄС закликають престижні оперні театри та театральні компанії континенту стримувати повернення деяких російських зірок на сцени по всій Європі. Міністр культури України запропонував: європейські театральні компанії повинні наймати українських або європейських виконавців замість російських.