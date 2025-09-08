Залужний відреагував на виступ російської співачки нетребко у Лондоні: "Культурний інструмент, що легітимізує вбивства в Україні"

$41.220.13
48.160.03
ukenru
16:59 • 506 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 6412 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 11912 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 33866 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 25794 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 22443 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24256 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25619 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26314 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29472 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
71%
754мм
Популярнi новини
"Кріт" фсб у лавах НАБУ: з'явились нові деталі у справіPhotoVideo8 вересня, 07:37 • 4692 перегляди
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейськихPhoto8 вересня, 08:52 • 7862 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo8 вересня, 09:27 • 31277 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 12818 перегляди
Україна показала світовим дипломатам наслідки російського удару по будівлі УрядуPhoto13:17 • 4400 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo15:42 • 6404 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 12926 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 68570 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 54576 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 55273 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Сергій Ребров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Кременчук
Одеса
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?15:39 • 2376 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo15:06 • 3058 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 68591 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 37935 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 41989 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)
Forbes
Financial Times

Залужний відреагував на виступ російської співачки нетребко у Лондоні: "Культурний інструмент, що легітимізує вбивства в Україні"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував виступ російської співачки анни нетребко у Лондоні. Він наголосив, що її виступ є інструментом легітимізації російської агресії.

Залужний відреагував на виступ російської співачки нетребко у Лондоні: "Культурний інструмент, що легітимізує вбивства в Україні"

Цього тижня російська Анна Нетребко виступить на сцені Королівської опери у Лондоні. Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на цю новину, зазначивши, що мисткиня неодноразово стояла поруч із путіним і підтримувала його політику, тож її арія матиме відлуння зруйнованих українських міст і шкіл, пише УНН із посиланням на коментар Залужного DailyMail.

Коли цього тижня в Ковент-Гардені підніметься завіса і лунатиме музика Пуччіні, глядачі побачать історію кохання та зради. Відома сопрано Анна Нетребко вийде на сцену в ролі Тоски – і для деяких це буде вечір високого мистецтва. Але для мене і для мільйонів українців кожна нота, кожна сльоза звучатиме по-іншому. Бо ми пам'ятаємо, що протягом десятиліть цей співак стояв поруч із Володимиром Путіним, людиною, відповідальною за смерть тисяч українських дітей. Її голос на сцені заглушає справжні крики – крики зі зруйнованих пологових будинків у Маріуполі, шкіл у Харкові, дитячих садків у Краматорську. І хоча Нетребко співатиме про уявну трагедію, для нас ці звуки відлунюють справжню. Тоска плакатиме сльозами українських дітей

- зазначив він.

Він додав, що Нетребко "не є жертвою обставин, як вона іноді намагається себе здавати".

"Вона зробила свій вибір. У 2012 році вона була "довіреною особою" путіна на президентських виборах. Вона неодноразово зустрічалася з ним у кремлі, позувала для офіційних фотографій, отримувала державні нагороди. У 2014 році, коли москва вже вела війну проти України, вона пожертвувала один мільйон рублів театру в окупованому Донецьку, зустрілася з лідером сепаратистів і позувала з прапором так званої "Новоросії" – територій півдня України, які путін зараз захоплює, щоб об'єднати з росією", - підкреслив він, зазначивши, що "це не був "жест милосердя" з боку Нетребко, як вона тоді стверджувала".

На думку Залужного це була демонстрація політичної лояльності. Він підкреслив, що такі митці, як Нетребко, є "м’якою силою" кремля та інструментом, який допомагає світу бачити Росію не як агресора, а як країну "великих традицій".

"Нетребко стала одним із ключових символів цієї війни. Вона представляла росію на світових сценах, втілюючи "красу та велич", які кремль хотів показати світові. Її голос мав показати, що росія цивілізована, сучасна, гідна оплесків. І водночас цей голос змусив замовкнути бомбардування Грозного, Алеппо, Маріуполя, Чернігова, Києва.Вона була і залишається культурним інструментом, що легітимізує вбивства в Україні", - підсумував він.

За словами Залужного, для кремля виступ на сцені Ковент-Гардену цього тижня - не просто концерт, а сигнал, що навіть після Бучі, Маріуполя та Краматорська російські митці, які служать диктатору, знову можуть виходити на найпрестижніші сцени Європи.

Раніше УНН писав, що Україна та ЄС закликають престижні оперні театри та театральні компанії континенту стримувати повернення деяких російських зірок на сцени по всій Європі. Міністр культури України запропонував: європейські театральні компанії повинні наймати українських або європейських виконавців замість російських.

Альона Уткіна

ПолітикаКультура
Фейкові новини
Володимир Путін
благодійність
Європейський Союз
Україна
Валерій Залужний
Маріуполь
Краматорськ
Донецьк
Чернігів
Лондон
Київ
Харків