На этой неделе российская Анна Нетребко выступит на сцене Королевской оперы в Лондоне. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на эту новость, отметив, что артистка неоднократно стояла рядом с путиным и поддерживала его политику, поэтому ее ария будет иметь отголоски разрушенных украинских городов и школ, пишет УНН со ссылкой на комментарий Залужного DailyMail.

Когда на этой неделе в Ковент-Гардене поднимется занавес и зазвучит музыка Пуччини, зрители увидят историю любви и предательства. Известная сопрано Анна Нетребко выйдет на сцену в роли Тоски – и для некоторых это будет вечер высокого искусства. Но для меня и для миллионов украинцев каждая нота, каждая слеза будет звучать по-другому. Потому что мы помним, что на протяжении десятилетий эта певица стояла рядом с Владимиром Путиным, человеком, ответственным за смерть тысяч украинских детей. Ее голос на сцене заглушает настоящие крики – крики из разрушенных роддомов в Мариуполе, школ в Харькове, детских садов в Краматорске. И хотя Нетребко будет петь о мнимой трагедии, для нас эти звуки отзываются настоящей. Тоска будет плакать слезами украинских детей - отметил он.

Он добавил, что Нетребко "не является жертвой обстоятельств, как она иногда пытается себя представить".

"Она сделала свой выбор. В 2012 году она была "доверенным лицом" путина на президентских выборах. Она неоднократно встречалась с ним в кремле, позировала для официальных фотографий, получала государственные награды. В 2014 году, когда москва уже вела войну против Украины, она пожертвовала один миллион рублей театру в оккупированном Донецке, встретилась с лидером сепаратистов и позировала с флагом так называемой "Новороссии" – территорий юга Украины, которые путин сейчас захватывает, чтобы объединить с россией", - подчеркнул он, отметив, что "это не был "жест милосердия" со стороны Нетребко, как она тогда утверждала".

По мнению Залужного, это была демонстрация политической лояльности. Он подчеркнул, что такие артисты, как Нетребко, являются "мягкой силой" кремля и инструментом, который помогает миру видеть Россию не как агрессора, а как страну "великих традиций".

"Нетребко стала одним из ключевых символов этой войны. Она представляла россию на мировых сценах, воплощая "красоту и величие", которые кремль хотел показать миру. Ее голос должен был показать, что россия цивилизованная, современная, достойная аплодисментов. И в то же время этот голос заставил замолчать бомбардировки Грозного, Алеппо, Мариуполя, Чернигова, Киева. Она была и остается культурным инструментом, легитимизирующим убийства в Украине", - подытожил он.

По словам Залужного, для кремля выступление на сцене Ковент-Гардена на этой неделе - не просто концерт, а сигнал, что даже после Бучи, Мариуполя и Краматорска российские артисты, служащие диктатору, снова могут выходить на самые престижные сцены Европы.

