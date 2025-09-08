Залужный отреагировал на выступление российской певицы нетребко в Лондоне: "Культурный инструмент, легитимизирующий убийства в Украине"

$41.220.13
48.160.03
ukenru
16:59 • 370 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 6032 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 11753 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 33737 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 25691 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 22384 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24225 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25593 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26296 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29451 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
71%
754мм
Популярные новости
"Крот" фсб в рядах НАБУ: появились новые детали в делеPhotoVideo8 сентября, 07:37 • 4540 просмотра
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейскихPhoto8 сентября, 08:52 • 7602 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo8 сентября, 09:27 • 31148 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 12605 просмотра
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto13:17 • 4296 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42 • 6050 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 12779 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 68409 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 54473 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 55195 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 2210 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 2946 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 68410 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 37885 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 41937 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Forbes
Financial Times

Залужный отреагировал на выступление российской певицы нетребко в Лондоне: "Культурный инструмент, легитимизирующий убийства в Украине"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал выступление российской певицы анны нетребко в Лондоне. Он подчеркнул, что ее выступление является инструментом легитимизации российской агрессии.

Залужный отреагировал на выступление российской певицы нетребко в Лондоне: "Культурный инструмент, легитимизирующий убийства в Украине"

На этой неделе российская Анна Нетребко выступит на сцене Королевской оперы в Лондоне. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на эту новость, отметив, что артистка неоднократно стояла рядом с путиным и поддерживала его политику, поэтому ее ария будет иметь отголоски разрушенных украинских городов и школ, пишет УНН со ссылкой на комментарий Залужного DailyMail.

Когда на этой неделе в Ковент-Гардене поднимется занавес и зазвучит музыка Пуччини, зрители увидят историю любви и предательства. Известная сопрано Анна Нетребко выйдет на сцену в роли Тоски – и для некоторых это будет вечер высокого искусства. Но для меня и для миллионов украинцев каждая нота, каждая слеза будет звучать по-другому. Потому что мы помним, что на протяжении десятилетий эта певица стояла рядом с Владимиром Путиным, человеком, ответственным за смерть тысяч украинских детей. Ее голос на сцене заглушает настоящие крики – крики из разрушенных роддомов в Мариуполе, школ в Харькове, детских садов в Краматорске. И хотя Нетребко будет петь о мнимой трагедии, для нас эти звуки отзываются настоящей. Тоска будет плакать слезами украинских детей

- отметил он.

Он добавил, что Нетребко "не является жертвой обстоятельств, как она иногда пытается себя представить".

"Она сделала свой выбор. В 2012 году она была "доверенным лицом" путина на президентских выборах. Она неоднократно встречалась с ним в кремле, позировала для официальных фотографий, получала государственные награды. В 2014 году, когда москва уже вела войну против Украины, она пожертвовала один миллион рублей театру в оккупированном Донецке, встретилась с лидером сепаратистов и позировала с флагом так называемой "Новороссии" – территорий юга Украины, которые путин сейчас захватывает, чтобы объединить с россией", - подчеркнул он, отметив, что "это не был "жест милосердия" со стороны Нетребко, как она тогда утверждала".

По мнению Залужного, это была демонстрация политической лояльности. Он подчеркнул, что такие артисты, как Нетребко, являются "мягкой силой" кремля и инструментом, который помогает миру видеть Россию не как агрессора, а как страну "великих традиций".

"Нетребко стала одним из ключевых символов этой войны. Она представляла россию на мировых сценах, воплощая "красоту и величие", которые кремль хотел показать миру. Ее голос должен был показать, что россия цивилизованная, современная, достойная аплодисментов. И в то же время этот голос заставил замолчать бомбардировки Грозного, Алеппо, Мариуполя, Чернигова, Киева. Она была и остается культурным инструментом, легитимизирующим убийства в Украине", - подытожил он.

По словам Залужного, для кремля выступление на сцене Ковент-Гардена на этой неделе - не просто концерт, а сигнал, что даже после Бучи, Мариуполя и Краматорска российские артисты, служащие диктатору, снова могут выходить на самые престижные сцены Европы.

Ранее УНН писал, что Украина и ЕС призывают престижные оперные театры и театральные компании континента сдерживать возвращение некоторых российских звезд на сцены по всей Европе. Министр культуры Украины предложил: европейские театральные компании должны нанимать украинских или европейских исполнителей вместо российских.

Алена Уткина

ПолитикаКультура
Фейковые новости
Владимир Путин
благотворительность
Европейский Союз
Украина
Валерий Залужный
Мариуполь
Краматорск
Донецк
Чернигов
Лондон
Киев
Харьков