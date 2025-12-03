$42.340.08
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 15337 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 15578 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 27781 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 66552 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 45919 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 36946 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33134 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58927 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55634 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
За добу сталось 201 боєзіткнення - Генштаб

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Минулої доби зафіксовано 201 боєзіткнення. Противник завдав 1 ракетний та 52 авіаційні удари, здійснив 3787 обстрілів та залучив 4406 дронів-камікадзе. Загальні втрати окупантів склали 1200 осіб.

За добу сталось 201 боєзіткнення - Генштаб

Впродовж минулої доби було зафіксовано 201 боєзіткнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе.

Також росіяни завдали  авіаційних ударів  зокрема по районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка Харківської області; Покровське, Михайло-Заводське, Данилівка Дніпропетровської області; Ясногірка Донецької області; Добропілля, Новояковлівка, Нове Запоріжжя, Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на конкретних напрямках виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник здійснив 163 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 90 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної й одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

росіяни у ніч на 3 грудня атакували Україну 111 ударними БпЛА, з яких 83 було збито. Зафіксовано влучання та падіння уламків у чотирьох областях, серед цивільного населення є жертви.

Євген Устименко

