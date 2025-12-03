За сутки произошло 201 боестолкновение - Генштаб

За прошедшие сутки было зафиксировано 201 боестолкновение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 153 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3787 обстрелов, в том числе 50 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4406 дронов-камикадзе.

Также россияне нанесли авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Купянск, Ковшаровка Харьковской области; Покровское, Михайло-Заводское, Даниловка Днепропетровской области; Ясногорка Донецкой области; Доброполье, Новояковлевка, Новое Запорожье, Гуляйполе, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация на конкретных направлениях выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник совершил 163 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодязного и Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степного.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 90 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 47 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

россияне в ночь на 3 декабря атаковали Украину 111 ударными БпЛА, из которых 83 были сбиты. Зафиксированы попадания и падения обломков в четырех областях, среди гражданского населения есть жертвы.