За сутки произошло 201 боестолкновение - Генштаб

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 10119 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 16125 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 16098 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 28266 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 67033 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 46136 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37131 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33204 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58984 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55719 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
100%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС немедленно - ЗеленскийPhoto2 декабря, 21:42 • 7128 просмотра
Встреча путина с Виткоффом и Кушнером завершилась: длилась почти 5 часовPhotoVideo2 декабря, 21:55 • 5540 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge03:42 • 3736 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 12522 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 3920 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 3332 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 27567 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 37384 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 35759 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 36693 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Марк Рютте
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 47696 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 49890 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 105611 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 79885 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 95808 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Нефть марки Brent
T-72

За сутки произошло 201 боестолкновение - Генштаб

Киев • УНН

 • 674 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 201 боестолкновение. Противник нанес 1 ракетный и 52 авиационных удара, совершил 3787 обстрелов и задействовал 4406 дронов-камикадзе. Общие потери оккупантов составили 1200 человек.

За сутки произошло 201 боестолкновение - Генштаб

За прошедшие сутки было зафиксировано 201 боестолкновение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 153 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3787 обстрелов, в том числе 50 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4406 дронов-камикадзе.

Также россияне нанесли авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Купянск, Ковшаровка Харьковской области; Покровское, Михайло-Заводское, Даниловка Днепропетровской области; Ясногорка Донецкой области; Доброполье, Новояковлевка, Новое Запорожье, Гуляйполе, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация на конкретных направлениях выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник совершил 163 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодязного и Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степного.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 90 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 47 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

россияне в ночь на 3 декабря атаковали Украину 111 ударными БпЛА, из которых 83 были сбиты. Зафиксированы попадания и падения обломков в четырех областях, среди гражданского населения есть жертвы.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
Техника
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Донецкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Северск
Украина
Купянск