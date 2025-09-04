"Вихід з Донбасу відкриє шлях для подальшої агресії рф" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що вихід українських військ із Донбасу не відновить мир, а навпаки створить умови для подальшої агресії росії. Про це пише УНН із посиланням на інтервʼю Президента для Le Point.

Якщо завтра Україна якимось чином покине Донбас, чого не станеться, ми відкриємо путіну шлях до Харкова та промислового центру Дніпра. Це лише розширить його можливості

Він нагадав, що у 2014 році кремль захопив Крим, аби використати його як плацдарм для наступу на південь України, а також розпочав війну на сході. А в разі окупації всієї України російський диктатор використав би її як плацдарм для подальшого вторгнення в Європу.

Окрім цього, Зеленський підкреслив, що саме Україна сьогодні визначає, де пролягатиме східна межа Європи, бо у разі поразки України ця межа може пройти по Польщі, а можливо і по Німеччині.

Колись Європа була розділена таким чином: східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас. Наскільки ми дозволимо розгулятися російським амбіціям?