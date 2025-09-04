"Вихід з Донбасу відкриє шлях для подальшої агресії рф" - Зеленський

$41.360.01
48.180.29
ukenru
3 вересня, 17:28 • 17276 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 28495 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 23575 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 23737 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 43821 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 23136 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 24555 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22707 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24727 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 47398 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
74%
752мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 258094 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 249392 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 246317 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 240432 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні23:48 • 1762 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 15598 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 43826 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 33463 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 47399 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 44154 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марселу Ребелу де Соза
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 2950 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 8110 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 12293 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 29563 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 42597 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
TikTok

"Вихід з Донбасу відкриє шлях для подальшої агресії рф" - Зеленський

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент Зеленський заявив, що вихід українських військ з Донбасу створить умови для подальшої агресії росії. Він наголосив, що Україна визначає східну межу Європи.

"Вихід з Донбасу відкриє шлях для подальшої агресії рф" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що вихід українських військ із Донбасу не відновить мир, а навпаки створить умови для подальшої агресії росії. Про це пише УНН із посиланням на інтервʼю Президента для Le Point.

Якщо завтра Україна якимось чином покине Донбас, чого не станеться, ми відкриємо путіну шлях до Харкова та промислового центру Дніпра. Це лише розширить його можливості

- заявив він.

Він нагадав, що у 2014 році кремль захопив Крим, аби використати його як плацдарм для наступу на південь України, а також розпочав війну на сході. А в разі окупації всієї України російський диктатор використав би її як плацдарм для подальшого вторгнення в Європу.

Окрім цього, Зеленський підкреслив, що саме Україна сьогодні визначає, де пролягатиме східна межа Європи, бо у разі поразки України ця межа може пройти по Польщі, а можливо і по Німеччині.

Колись Європа була розділена таким чином: східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас. Наскільки ми дозволимо розгулятися російським амбіціям?

- наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що він допускає "корейський сценарій" для України, але з урахуванням відмінностей у масштабах загроз. Україна прагне отримати надійні гарантії безпеки, подібні до систем Patriot Південної Кореї.

Окрім цього, глава держави наголосив на тому, що Україна не піде на обмін територіями з росією, бо це не подарунок ворогу, а частина оборони та життя українців.

У Євросоюзі попереджають: альянс Сі Цзіньпіна, путіна та Кім Чен Ина - "прямий виклик" міжнародному порядку03.09.25, 21:10 • 2020 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Володимир Путін
Дніпро (місто)
MIM-104 Patriot
Південна Корея
Європа
Німеччина
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Харків
Польща