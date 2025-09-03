Можливо все: Зеленський про те, чи можливий "корейський сценарій" для України

Президент України Володимир Зеленський допускає "корейський сценарій" для України, але з нюансами. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Le Point, передає УНН.

Ви питаєте мене, чи може такий сценарій статися в Україні? Я вам кажу, що все можливо. Слід зазначити, що Південна Корея має головного союзника: США, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль. Тож все відносно: південнокорейці все ще стикаються з ризиками. Їхня економіка процвітає, і вони захищені альянсом, але доки Північна Корея залишається такою, якою вона є, доки характер їхнього керівництва залишається таким самим, Південна Корея не буде повністю безпечною. І, повірте, у них є численні системи протиповітряної оборони, які гарантують їхню безпеку

Він додав, що Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Patriot, які має Південна Корея.

Однак порівняння з Південною Кореєю має свої межі: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення росії - понад 140 мільйонів. Масштаби цих загроз неможливо порівняти. Загрози з боку росії в п'ять, шість, а то й у десять разів більші. Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом