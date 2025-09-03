Можливо все: Зеленський про те, чи можливий "корейський сценарій" для України

$41.360.01
48.180.29
ukenru
17:28 • 8890 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
14:02 • 15277 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 15896 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 16789 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 33541 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 21117 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 22968 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 21999 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 23887 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 43105 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
54%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 253117 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 253019 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 244344 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 241145 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 235435 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 11000 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 33539 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 28910 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 43105 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 40079 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Сі Цзіньпін
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 17:44 • 3502 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 9764 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 27260 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 40443 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 42784 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Свіфт
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Starlink
MIM-104 Patriot

Можливо все: Зеленський про те, чи можливий "корейський сценарій" для України

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Президент Зеленський допускає "корейський сценарій" для України, але з урахуванням відмінностей у масштабах загроз. Україна прагне отримати надійні гарантії безпеки, подібні до систем Patriot Південної Кореї.

Можливо все: Зеленський про те, чи можливий "корейський сценарій" для України

Президент України Володимир Зеленський допускає "корейський сценарій" для України, але з нюансами. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Le Point, передає УНН.

Ви питаєте мене, чи може такий сценарій статися в Україні? Я вам кажу, що все можливо. Слід зазначити, що Південна Корея має головного союзника: США, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль. Тож все відносно: південнокорейці все ще стикаються з ризиками. Їхня економіка процвітає, і вони захищені альянсом, але доки Північна Корея залишається такою, якою вона є, доки характер їхнього керівництва залишається таким самим, Південна Корея не буде повністю безпечною. І, повірте, у них є численні системи протиповітряної оборони, які гарантують їхню безпеку 

- сказав Зеленський.

Він додав, що Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Patriot, які має Південна Корея.

Однак порівняння з Південною Кореєю має свої межі: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення росії - понад 140 мільйонів. Масштаби цих загроз неможливо порівняти. Загрози з боку росії в п'ять, шість, а то й у десять разів більші. Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що України не піде на обмін територіями з російською державою-агресором. Він наголосив, що наша держава не робтиме ворогу таких подарунків.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
MIM-104 Patriot
Північна Корея
Південна Корея
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна