Возможно все: Зеленский о том, возможен ли "корейский сценарий" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины, но с нюансами. Об этом Зеленский заявил в интервью Le Point, передает УНН.

Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий произойти в Украине? Я вам говорю, что все возможно. Следует отметить, что у Южной Кореи есть главный союзник: США, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль. Так что все относительно: южнокорейцы все еще сталкиваются с рисками. Их экономика процветает, и они защищены альянсом, но пока Северная Корея остается такой, какой она есть, пока характер их руководства остается таким же, Южная Корея не будет полностью безопасной. И, поверьте, у них есть многочисленные системы противовоздушной обороны, которые гарантируют их безопасность

Он добавил, что Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые есть у Южной Кореи.

Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов, тогда как население россии - более 140 миллионов. Масштабы этих угроз невозможно сравнить. Угрозы со стороны россии в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером