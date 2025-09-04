$41.360.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Выход из Донбасса откроет путь для дальнейшей агрессии рф" — Зеленский

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Зеленский заявил, что выход украинских войск из Донбасса создаст условия для дальнейшей агрессии россии. Он подчеркнул, что Украина определяет восточную границу Европы.

"Выход из Донбасса откроет путь для дальнейшей агрессии рф" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса не восстановит мир, а наоборот создаст условия для дальнейшей агрессии россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью Президента для Le Point.

Если завтра Украина каким-то образом покинет Донбасс, чего не произойдет, мы откроем путину путь в Харьков и промышленный центр Днепра. Это лишь расширит его возможности

- заявил он.

Он напомнил, что в 2014 году кремль захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для наступления на юг Украины, а также начал войну на востоке. А в случае оккупации всей Украины российский диктатор использовал бы ее как плацдарм для дальнейшего вторжения в Европу.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что именно Украина сегодня определяет, где будет проходить восточная граница Европы, потому что в случае поражения Украины эта граница может пройти по Польше, а возможно и по Германии.

Когда-то Европа была разделена таким образом: восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас. Насколько мы позволим разгуляться российским амбициям?

- подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что он допускает "корейский сценарий" для Украины, но с учетом различий в масштабах угроз. Украина стремится получить надежные гарантии безопасности, подобные системам Patriot Южной Кореи.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что Украина не пойдет на обмен территориями с россией, потому что это не подарок врагу, а часть обороны и жизни украинцев.

Вероника Марченко

