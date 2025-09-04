"Выход из Донбасса откроет путь для дальнейшей агрессии рф" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса не восстановит мир, а наоборот создаст условия для дальнейшей агрессии россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью Президента для Le Point.

Если завтра Украина каким-то образом покинет Донбасс, чего не произойдет, мы откроем путину путь в Харьков и промышленный центр Днепра. Это лишь расширит его возможности - заявил он.

Он напомнил, что в 2014 году кремль захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для наступления на юг Украины, а также начал войну на востоке. А в случае оккупации всей Украины российский диктатор использовал бы ее как плацдарм для дальнейшего вторжения в Европу.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что именно Украина сегодня определяет, где будет проходить восточная граница Европы, потому что в случае поражения Украины эта граница может пройти по Польше, а возможно и по Германии.

Когда-то Европа была разделена таким образом: восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас. Насколько мы позволим разгуляться российским амбициям? - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что он допускает "корейский сценарий" для Украины, но с учетом различий в масштабах угроз. Украина стремится получить надежные гарантии безопасности, подобные системам Patriot Южной Кореи.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что Украина не пойдет на обмен территориями с россией, потому что это не подарок врагу, а часть обороны и жизни украинцев.

В Евросоюзе предупреждают: альянс Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына - "прямой вызов" международному порядку