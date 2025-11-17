$42.060.00
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж путіну - The Sunday Times

Київ • УНН

 • 2004 перегляди

Британський політолог Марк Галеотті стверджує, що втрата Покровська коштувала Президенту України Володимиру Зеленському більше, ніж російському диктатору володимиру путіну. За його словами, "наступна кампанія може відбутися не на північному сході України, а у Вашингтоні".

Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж путіну - The Sunday Times

Втрата Покровська коштувала Президенту України Володимиру Зеленському набагато більше, ніж російському диктатору володимиру путіну. Про це для видання The Sunday Times пише британський політолог, лектор та автор праць на теми міжнародної злочинності та російських безпекових питань, один із провідних експертів по росії Марк Галеотті, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, нині Покровськ фактично віддано росіянам, адже місто оточене з трьох боків, і російські війська все більше проникають ближче до центру.

Завжди існує спокуса представити таку масштабну операцію - битва за місто тривала 18 місяців - як поворотний момент у війні. Але хоча це поразка для Києва, її не слід розглядати як вирішальний поворот. Битва є значущою з багатьох причин, що відображає зміну оперативного та політичного контексту цього етапу конфлікту

- йдеться у статті.

Автор вказує, що шанси на українську контратаку на сам Покровськ нині є невеликими.

Оскільки оборона Покровська та сусіднього міста Мирноград руйнується, бої на північному сході України продовжуватимуться. Міста-фортеці решти української частини Донецької області все ще стоять. Західні спостерігачі вважають, що їх падіння займе більше часу, ніж Покровськ. ... Однак наступна кампанія може відбутися не на північному сході України, а у Вашингтоні

- зазначає Галеотті.

"АТЕШ": російські військові дезертують після ударів ЗСУ під Покровськом15.11.25, 22:04 • 5866 переглядiв

За його словами, одна з причин, чому путін був готовий кинути 150 000 військовослужбовців для захоплення Покровська, зазнавши десятків тисяч жертв, полягає в тому, що він бере участь не лише у війні з Україною, але й у "битві характерів" з президентом США Дональдом Трампом.

Президент Зеленський заявив, що росія боїться рішучих рішень з боку США та хоче використати Покровськ, щоб продемонструвати успіх на полі бою". Частково це правда, але намір москви, ймовірно, полягає не стільки в тому, щоб уникнути нового тиску США, скільки в тому, щоб спробувати повернути підтримку Трампа

- вважає експерт.

Він робить висновок, що може здатися неможливим, що Зеленського можна змусити укласти таку мирну угоду, яку, здається, підтримує Трамп, але путін, схоже, сподівається, що якщо він зможе заручитися допомогою США, українці самі віддадуть йому міста-фортеці, і за них не доведеться воювати.

Нагадаємо

Днями Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф провалила визначений путіним термін захоплення Покровська й Куп’янська.

ISW: російські війська використовують туман для атак на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпольському напрямках16.11.25, 05:34 • 7080 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Покровськ
Донецька область
Мирноград
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський