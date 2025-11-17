Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем Путину - The Sunday Times
Киев • УНН
Британский политолог Марк Галеотти утверждает, что потеря Покровска стоила Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше, чем российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, "следующая кампания может произойти не на северо-востоке Украины, а в Вашингтоне".
Потеря Покровска стоила Президенту Украины Владимиру Зеленскому гораздо больше, чем российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом для издания The Sunday Times пишет британский политолог, лектор и автор трудов по международной преступности и российским вопросам безопасности, один из ведущих экспертов по России Марк Галеотти, сообщает УНН.
Детали
По его словам, сейчас Покровск фактически отдан россиянам, ведь город окружен с трех сторон, и российские войска все больше проникают ближе к центру.
Всегда существует соблазн представить такую масштабную операцию – битва за город длилась 18 месяцев – как поворотный момент в войне. Но хотя это поражение для Киева, его не следует рассматривать как решающий поворот. Битва значима по многим причинам, что отражает изменение оперативного и политического контекста этого этапа конфликта
Автор указывает, что шансы на украинскую контратаку на сам Покровск сейчас невелики.
Поскольку оборона Покровска и соседнего города Мирноград рушится, бои на северо-востоке Украины будут продолжаться. Города-крепости остальной украинской части Донецкой области все еще стоят. Западные наблюдатели считают, что их падение займет больше времени, чем Покровск. ... Однако следующая кампания может произойти не на северо-востоке Украины, а в Вашингтоне
"АТЕШ": российские военные дезертируют после ударов ВСУ под Покровском15.11.25, 22:04 • 5836 просмотров
По его словам, одна из причин, почему Путин был готов бросить 150 000 военнослужащих для захвата Покровска, понеся десятки тысяч жертв, заключается в том, что он участвует не только в войне с Украиной, но и в "битве характеров" с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Зеленский заявил, что Россия боится решительных решений со стороны США и хочет использовать Покровск, чтобы продемонстрировать успех на поле боя". Частично это правда, но намерение Москвы, вероятно, состоит не столько в том, чтобы избежать нового давления США, сколько в том, чтобы попытаться вернуть поддержку Трампа
Он делает вывод, что может показаться невозможным, что Зеленского можно заставить заключить такое мирное соглашение, которое, кажется, поддерживает Трамп, но Путин, похоже, надеется, что если он сможет заручиться помощью США, украинцы сами отдадут ему города-крепости, и за них не придется воевать.
Напомним
На днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска.
ISW: российские войска используют туман для атак на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях16.11.25, 05:34 • 7046 просмотров