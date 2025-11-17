Потеря Покровска стоила Президенту Украины Владимиру Зеленскому гораздо больше, чем российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом для издания The Sunday Times пишет британский политолог, лектор и автор трудов по международной преступности и российским вопросам безопасности, один из ведущих экспертов по России Марк Галеотти, сообщает УНН.

По его словам, сейчас Покровск фактически отдан россиянам, ведь город окружен с трех сторон, и российские войска все больше проникают ближе к центру.

Всегда существует соблазн представить такую масштабную операцию – битва за город длилась 18 месяцев – как поворотный момент в войне. Но хотя это поражение для Киева, его не следует рассматривать как решающий поворот. Битва значима по многим причинам, что отражает изменение оперативного и политического контекста этого этапа конфликта

Автор указывает, что шансы на украинскую контратаку на сам Покровск сейчас невелики.

Поскольку оборона Покровска и соседнего города Мирноград рушится, бои на северо-востоке Украины будут продолжаться. Города-крепости остальной украинской части Донецкой области все еще стоят. Западные наблюдатели считают, что их падение займет больше времени, чем Покровск. ... Однако следующая кампания может произойти не на северо-востоке Украины, а в Вашингтоне

По его словам, одна из причин, почему Путин был готов бросить 150 000 военнослужащих для захвата Покровска, понеся десятки тысяч жертв, заключается в том, что он участвует не только в войне с Украиной, но и в "битве характеров" с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Зеленский заявил, что Россия боится решительных решений со стороны США и хочет использовать Покровск, чтобы продемонстрировать успех на поле боя". Частично это правда, но намерение Москвы, вероятно, состоит не столько в том, чтобы избежать нового давления США, сколько в том, чтобы попытаться вернуть поддержку Трампа