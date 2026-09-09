Ворожі обстріли залишили частину споживачів без світла у п’яти областях України

Станом на ранок 9 вересня через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у п’яти областях України залишається без електропостачання. Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи - йдеться у повідомленні.

На жаль, ворог продовжує атаки не лише на нашу енергетичну інфраструктуру, а й енергетиків. У Запорізькій області ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Вони їхали відновлювати електропостачання в одній з громад регіону. На щастя, минулося без постраждалих.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

Споживачам рекомендують за можливості перенести активне енергоспоживання на денний час — із 10:00 до 15:00, а також обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо

8 вересня атака рф пошкодила енергетичну інфраструктуру Миколаївщини та Херсонщини. Після стабілізації безпекової ситуації електропостачання відновили.