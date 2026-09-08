Енергетики відновили світло на Херсонщині та Миколаївщині
Київ • УНН
Атака рф пошкодила енергетичну інфраструктуру Миколаївщини та Херсонщини. Після стабілізації безпекової ситуації електропостачання відновили.
Армія рф атакувала енергетичну інфраструктуру на Херсонщині та Миколаївщині. Спеціалістам вдалося відновити світло у регіонах, передає УНН з посиланням на Енергоатом.
Енергетики відновили світло в населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини. Під час повітряної тривоги було атаковано енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлень
У Енергоатомі додали, що щойно безпекова ситуація дозволила - енергетики розпочали відновлювальні роботи і за короткий час повернули електропостачання споживачам.
Нагадаємо
У Миколаєві та Херсоні спостерігається відсутність електропостачання. Причини відсутності електроенергії наразі невідомі.