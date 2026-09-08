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Енергетики відновили світло на Херсонщині та Миколаївщині

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Атака рф пошкодила енергетичну інфраструктуру Миколаївщини та Херсонщини. Після стабілізації безпекової ситуації електропостачання відновили.

Енергетики відновили світло на Херсонщині та Миколаївщині

Армія рф атакувала енергетичну інфраструктуру на Херсонщині та Миколаївщині. Спеціалістам вдалося відновити світло у регіонах, передає УНН з посиланням на Енергоатом. 

Енергетики відновили світло в населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини. Під час повітряної тривоги було атаковано енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлень 

- йдеться у повідомленні. 

У Енергоатомі додали, що щойно безпекова ситуація дозволила - енергетики розпочали відновлювальні роботи і за короткий час повернули електропостачання споживачам.

Нагадаємо 

У Миколаєві та Херсоні спостерігається відсутність електропостачання. Причини відсутності електроенергії наразі невідомі. 

Павло Башинський

Війна в Україні
Енергоатом
Енергетика
Повітряна тривога
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Миколаївська область
Херсонська область