Енергетики відновили світло на Херсонщині та Миколаївщині

Армія рф атакувала енергетичну інфраструктуру на Херсонщині та Миколаївщині. Спеціалістам вдалося відновити світло у регіонах, передає УНН з посиланням на Енергоатом.

Енергетики відновили світло в населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини. Під час повітряної тривоги було атаковано енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлень