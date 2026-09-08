Энергетики восстановили электроснабжение в Херсонской и Николаевской областях
Киев • УНН
Атака рф повредила энергетическую инфраструктуру Николаевской и Херсонской областей. После стабилизации ситуации с безопасностью электроснабжение восстановили.
Армия рф атаковала энергетическую инфраструктуру в Херсонской и Николаевской областях. Специалистам удалось восстановить электроснабжение в регионах, передает УНН со ссылкой на «Энергоатом».
Энергетики восстановили электроснабжение в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей. Во время воздушной тревоги была атакована энергетическая инфраструктура, что привело к отключениям электроэнергии
В «Энергоатоме» добавили, что, как только ситуация с безопасностью позволила, энергетики начали восстановительные работы и за короткое время вернули электроснабжение потребителям.
Напомним
В Николаеве и Херсоне наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины отсутствия электроэнергии в настоящее время неизвестны.