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Вражеские обстрелы оставили часть потребителей без света в пяти областях Украины

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Из-за атак на энергетическую инфраструктуру потребители в пяти областях остаются без света. Ограничений электроснабжения не прогнозируют.

Вражеские обстрелы оставили часть потребителей без света в пяти областях Украины

По состоянию на утро 9 сентября из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях Украины остается без электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы

- говорится в сообщении.

К сожалению, враг продолжает атаки не только на нашу энергетическую инфраструктуру, но и на энергетиков. В Запорожской области вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. Они ехали восстанавливать электроснабжение в одной из общин региона. К счастью, обошлось без пострадавших.

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

Потребителям рекомендуют по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 15:00, а также ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним

8 сентября атака рф повредила энергетическую инфраструктуру Николаевской и Херсонской областей. После стабилизации ситуации с безопасностью электроснабжение восстановили.

Ольга Розгон

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