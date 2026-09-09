Вражеские обстрелы оставили часть потребителей без света в пяти областях Украины

По состоянию на утро 9 сентября из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях Украины остается без электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы - говорится в сообщении.

К сожалению, враг продолжает атаки не только на нашу энергетическую инфраструктуру, но и на энергетиков. В Запорожской области вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. Они ехали восстанавливать электроснабжение в одной из общин региона. К счастью, обошлось без пострадавших.

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

Потребителям рекомендуют по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 15:00, а также ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним

8 сентября атака рф повредила энергетическую инфраструктуру Николаевской и Херсонской областей. После стабилизации ситуации с безопасностью электроснабжение восстановили.