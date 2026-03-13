Ворожі атаки знеструмили частину жителів у шести областях, поранено енергетика, увечері - графіки

Ворожі атаки залишили без світла частину жителів у 6 областях, поранено енергетика, графіки сьогодні - з 17:00 до 22:00 у всіх регіонах України, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Ворожі атаки

"Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання", - ідеться у повідомленні.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

"На Харківщині внаслідок ворожого удару дрона поранення отримав працівник енергетичної галузі. Йому надається вся необхідна медична допомога", - повідомили у Міненерго.

Графіки відключень

"Сьогодні, з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. З 17:00 по 23:00 - графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості", - вказали у Міненерго.

Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

