Вражеские атаки обесточили часть жителей в шести областях, ранен энергетик, вечером - графики

Вражеские атаки оставили без света часть жителей в 6 областях, ранен энергетик, графики сегодня - с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

"На Харьковщине в результате вражеского удара дрона ранения получил работник энергетической отрасли. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минэнерго.

Графики отключений

"Сегодня, с 17:00 до 22:00, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений. С 17:00 до 23:00 - графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности", - указали в Минэнерго.

Потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

