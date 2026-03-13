Вражеские атаки обесточили часть жителей в шести областях, ранен энергетик, вечером - графики

$44.160.1950.960.02
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 20058 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 52123 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 48004 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 71523 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 38421 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 25504 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20659 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23683 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40436 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50367 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 2158 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 12451 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 71519 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 41341 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 36731 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 2164 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 22345 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 22304 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 20746 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 36815 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Вражеские атаки обесточили часть жителей в шести областях, ранен энергетик, вечером - графики

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Из-за атак РФ без электричества остались жители шести регионов, ранен энергетик. По всей Украине графики отключений будут действовать с 17:00 до 22:00.

Вражеские атаки обесточили часть жителей в шести областях, ранен энергетик, вечером - графики

Вражеские атаки оставили без света часть жителей в 6 областях, ранен энергетик, графики сегодня - с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

"На Харьковщине в результате вражеского удара дрона ранения получил работник энергетической отрасли. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минэнерго.

Графики отключений

"Сегодня, с 17:00 до 22:00, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений. С 17:00 до 23:00 - графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности", - указали в Минэнерго.

Потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Россия повредила в Украине 9 ГВт генерации, есть планы восстановления ориентировочно 4 ГВт - Шмыгаль10.03.26, 20:03 • 5710 просмотров

Юлия Шрамко

Украина