Ворог активізувався з проникненням у Покровськ через південні околиці на тлі туману, у місті понад 300 росіян, але їх нищать - 7-й корпус ДШВ

Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27064 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35271 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52709 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34043 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50584 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41572 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22960 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24865 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26295 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18792 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11349 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17644 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9756 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6282 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45982 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50585 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94193 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6302 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30050 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35313 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61015 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 137008 перегляди
Ворог активізувався з проникненням у Покровськ через південні околиці на тлі туману, у місті понад 300 росіян, але їх нищать - 7-й корпус ДШВ

Київ • УНН

 • 2472 перегляди

7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про проникнення понад 300 росіян у Покровськ через південні околиці на легкій техніці, використовуючи туман. Сили оборони знищили 162 окупантів, ще 39 поранено.

Ворог активізувався з проникненням у Покровськ через південні околиці на тлі туману, у місті понад 300 росіян, але їх нищать - 7-й корпус ДШВ

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зробив заяву щодо просочування противника через південні околиці Покровська, вказавши, що останніми днями росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці, використовуючи для цього зокрема туман, і наразі у місті перебуває понад 300 росіян, пише УНН.

Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман

- ідеться у заяві 7-го корпусу ДШВ.

Це, як вказано, "знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості".

Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію

- вказали у 7-му корпусі ДШВ.

Водночас, як зауважується, "Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості".

"З початку листопада Сили оборони ліквідували у Покровську 162 росіянина, ще 39 – поранено. До зачистки міста продовжують залучатися різні ланки Сил оборони – БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші", - сказано у повідомленні.

Десантники ЗСУ винайшли спосіб доставляти необхідне на передову під Покровськом11.11.25, 10:29 • 14011 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Національна поліція України
Покровськ
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України