Ворог активізувався з проникненням у Покровськ через південні околиці на тлі туману, у місті понад 300 росіян, але їх нищать - 7-й корпус ДШВ
Київ • УНН
7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про проникнення понад 300 росіян у Покровськ через південні околиці на легкій техніці, використовуючи туман. Сили оборони знищили 162 окупантів, ще 39 поранено.
7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зробив заяву щодо просочування противника через південні околиці Покровська, вказавши, що останніми днями росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці, використовуючи для цього зокрема туман, і наразі у місті перебуває понад 300 росіян, пише УНН.
Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман
Це, як вказано, "знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості".
Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію
Водночас, як зауважується, "Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості".
"З початку листопада Сили оборони ліквідували у Покровську 162 росіянина, ще 39 – поранено. До зачистки міста продовжують залучатися різні ланки Сил оборони – БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші", - сказано у повідомленні.
