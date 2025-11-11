Враг активизировался с проникновением в Покровск через южные окраины на фоне тумана, в городе более 300 россиян, но их уничтожают - 7-й корпус ДШВ

7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сделал заявление относительно просачивания противника через южные окраины Покровска, указав, что в последние дни россияне активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины, используя для этого в частности туман, и сейчас в городе находится более 300 россиян, пишет УНН.

В течение последних дней россияне активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого враг использовал неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман - говорится в заявлении 7-го корпуса ДШВ.

Это, как указано, "снижает возможности для нашей воздушной разведки и поражения на открытой местности".

Сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию - указали в 7-м корпусе ДШВ.

В то же время, как отмечается, "Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости".

"С начала ноября Силы обороны ликвидировали в Покровске 162 россиянина, еще 39 – ранены. К зачистке города продолжают привлекаться различные звенья Сил обороны – БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие", - сказано в сообщении.

