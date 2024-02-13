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Воювали проти Сил оборони: ще семеро російських окупантів отримали підозру

Воювали проти Сил оборони: ще семеро російських окупантів отримали підозру

Київ • УНН

 • 26079 перегляди

Українські правоохоронці встановили особи ще сімох російських окупантів, які воюють проти українських військ на півдні сходу України.

Українські правоохоронці з'ясували особи ще сімох російських окупантів, які воюють проти Сили оборони на півдні на сході України.  Про це пише пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі 

Серед основних фігурантів – командир підрозділу танкового батальйону рф, який гарматним вогнем обстрілював передові позиції ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини.

За матеріалами слідства, ворожий поплічник є мешканцем тимчасово окупованого Криму. У червні 2023 року він "мобілізувався" до 144-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора.

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Ще один бойовик – також кримчанин, який минулого літа добровільно підписав контракт з міноборони рф. Тоді його призначили оператором-навідником на бронетранспортері у 810-ту окрему бригаду морської піхоти рф.

Після "курсів" бойової підготовки на полігоні поблизу тимчасово захопленого Енергодара фігуранта перекинули на лівобережжя Херсонщини для штурму позицій ЗСУ.

Ще 5 затриманих – мешканці тимчасово окупованих Донецька і Горлівки. Двоє з них вже воювали проти українських захисників на сході нашої держави протягом 2017-2019 років.

На посадах стрільців вони пройшли навчання на полігоні в Докучаєвську. Потім їх відправили на передову в районах Бахмута та Мар’їнки на Донеччині, а також селища Веселе у Харківській області.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення

- резюмували в СБУ,

Доповнення

Слідчі з'ясували, що початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники добровільно вступили до різних підрозділів російського війська. Всі фігуранти брали активну участь у боях в Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях на боці окупантів.

Наприкінці 2023 та на початку 2024 років зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв неподалік Мар’їнки, Бахмута та Херсона.

Нагадаємо

Чотирьом військовослужбовцям збройних сил рф, які катували цивільних під час окупації Київщини, повідомили про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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