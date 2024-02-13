Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение

Украинские правоохранители выяснили личности еще семерых российских оккупантов, которые воюют против Силы обороны на юге на востоке Украины. Об этом пишет пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Среди основных фигурантов - командир подразделения танкового батальона рф, который пушечным огнем обстреливал передовые позиции ВСУ под Крынками на левобережье Херсонщины.

По материалам следствия, вражеский пособник является жителем временно оккупированного Крыма. В июне 2023 года он "мобилизовался" в 144-ю отдельную мотострелковую бригаду страны-агрессора.

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Еще один боевик - также крымчанин, который прошлым летом добровольно подписал контракт с минобороны РФ. Тогда его назначили оператором-наводчиком на бронетранспортере в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты рф.

После "курсов" боевой подготовки на полигоне вблизи временно захваченного Энергодара фигуранта перебросили на левобережье Херсонщины для штурма позиций ВСУ.

Еще 5 задержанных - жители временно оккупированных Донецка и Горловки. Двое из них уже воевали против украинских защитников на востоке нашего государства в течение 2017-2019 годов.

На должностях стрелков они прошли обучение на полигоне в Докучаевске. Затем их отправили на передовую в районах Бахмута и Марьинки в Донецкой области, а также поселка Веселое в Харьковской области.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Злоумышленникам грозит пожизненное заключение - резюмировали в СБУ,

Дополнение

Следователи выяснили, что начала полномасштабного вторжения рф злоумышленники добровольно вступили в различные подразделения российского войска. Все фигуранты принимали активное участие в боях в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях на стороне оккупантов.

В конце 2023 и в начале 2024 года злоумышленники попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев неподалеку Марьинки, Бахмута и Херсона.

Напомним

Четырем военнослужащим вооруженных сил рф, которые пытали гражданских во время оккупации Киевщины, сообщили о подозрении по фактам нарушения законов и обычаев войны.