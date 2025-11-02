Внаслідок російських обстрілів на Одещині і Дніпропетровщині загинули шестеро людей, серед них двоє дітей

Російські удари по Дніпропетровській області призвели до загибелі чотирьох осіб, включаючи двох дітей 11 та 14 років, і поранень семи. В Одеській області атака безпілотників спричинила загибель двох цивільних та поранення трьох, а також загоряння п'яти вантажівок.