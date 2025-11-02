Внаслідок російських обстрілів на Одещині і Дніпропетровщині загинули шестеро людей, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Російські удари по Дніпропетровській області призвели до загибелі чотирьох осіб, включаючи двох дітей 11 та 14 років, і поранень семи. В Одеській області атака безпілотників спричинила загибель двох цивільних та поранення трьох, а також загоряння п'яти вантажівок.
росіяни завдали ударів по Одеській і Дніпропетровській області, внаслідок чого є значні руйнування. Окрім того, відомо про шістьох загиблих, серед них двоє дітей, пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Ввечері, 1 листопада, військові рф завдали комбінованого удару із застосуванням ракети та БпЛА по цивільній інфраструктурі Піщанської територіальної громади Самарівського району Дніпропетровської області
Повідомляється, що унаслідок атаки загинули четверо людей, серед них — двоє дітей, 11 і 14 років. Ще семеро людей дістали поранення. Окрім того, пошкоджено магазин, житлові будинки та автомобілі.
В Одеській області вночі, 2 листопада, російські загарбники атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Відбулося загорання п’яти вантажних автомобілів на відкритій території автостоянки. Внаслідок цієї атаки загинуло дві цивільні особи, ще троє постраждали.
Прокурори документують наслідки чергових воєнних злочинів проти мирного населення, вчиненого збройними силами рф. Розпочато кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів (ст. 438 КК України)
Доповнення
У Херсоні після артобстрілу зайнявся житловий будинок. Під час гасіння росіяни атакували пожежний автомобіль дроном, рятувальники не постраждали.
російські загарбники 1 листопада завдали ударів по Миколаєву та Полтавщині.
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Служби працюють