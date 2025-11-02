В результате российских обстрелов в Одесской и Днепропетровской областях погибли шесть человек, среди них двое детей

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 1404 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 32464 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 64132 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 69307 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 93897 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 84779 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 43224 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56117 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 45291 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37959 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Популярные новости
РФ заявила об ударе на Купянском направлении по 16-й бригаде ВСУ, которой не существует - ОТГ "Харьков"Photo1 ноября, 23:58 • 3860 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД2 ноября, 01:25 • 23269 просмотра
Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича2 ноября, 02:23 • 10154 просмотра
российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия04:05 • 6496 просмотра
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детейPhoto05:43 • 5134 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
08:00 • 1386 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 93889 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 84775 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 88224 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 73672 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Николай Леонтович
Пит Хегсетх
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Великобритания
Китай
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 26568 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 69300 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 88224 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 52670 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 61022 просмотра
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Отопление

В результате российских обстрелов в Одесской и Днепропетровской областях погибли шесть человек, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Российские удары по Днепропетровской области привели к гибели четырех человек, включая двух детей 11 и 14 лет, и ранениям семи. В Одесской области атака беспилотников стала причиной гибели двух гражданских и ранения трех, а также возгорания пяти грузовиков.

В результате российских обстрелов в Одесской и Днепропетровской областях погибли шесть человек, среди них двое детей

россияне нанесли удары по Одесской и Днепропетровской области, в результате чего есть значительные разрушения. Кроме того, известно о шести погибших, среди них двое детей, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Вечером, 1 ноября, военные РФ нанесли комбинированный удар с применением ракеты и БпЛА по гражданской инфраструктуре Песчанской территориальной общины Самарского района Днепропетровской области

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате атаки погибли четыре человека, среди них — двое детей, 11 и 14 лет. Еще семь человек получили ранения. Кроме того, повреждены магазин, жилые дома и автомобили.

В Одесской области ночью, 2 ноября, российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Произошло возгорание пяти грузовых автомобилей на открытой территории автостоянки. В результате этой атаки погибли два гражданских лица, еще трое пострадали.

Прокуроры документируют последствия очередных военных преступлений против мирного населения, совершенных вооруженными силами РФ. Начаты уголовные производства по факту военных преступлений (ст. 438 УК Украины)

- сообщили в Офисе генерального прокурора.

Дополнение

В Херсоне после артобстрела загорелся жилой дом. Во время тушения россияне атаковали пожарный автомобиль дроном, спасатели не пострадали.

российские захватчики 1 ноября нанесли удары по Николаеву и Полтавщине.

В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают

- написал Ким.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Полтавская область
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
Николаев
Херсон