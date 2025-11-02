В результате российских обстрелов в Одесской и Днепропетровской областях погибли шесть человек, среди них двое детей
Киев • УНН
Российские удары по Днепропетровской области привели к гибели четырех человек, включая двух детей 11 и 14 лет, и ранениям семи. В Одесской области атака беспилотников стала причиной гибели двух гражданских и ранения трех, а также возгорания пяти грузовиков.
россияне нанесли удары по Одесской и Днепропетровской области, в результате чего есть значительные разрушения. Кроме того, известно о шести погибших, среди них двое детей, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Вечером, 1 ноября, военные РФ нанесли комбинированный удар с применением ракеты и БпЛА по гражданской инфраструктуре Песчанской территориальной общины Самарского района Днепропетровской области
Сообщается, что в результате атаки погибли четыре человека, среди них — двое детей, 11 и 14 лет. Еще семь человек получили ранения. Кроме того, повреждены магазин, жилые дома и автомобили.
В Одесской области ночью, 2 ноября, российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Произошло возгорание пяти грузовых автомобилей на открытой территории автостоянки. В результате этой атаки погибли два гражданских лица, еще трое пострадали.
Прокуроры документируют последствия очередных военных преступлений против мирного населения, совершенных вооруженными силами РФ. Начаты уголовные производства по факту военных преступлений (ст. 438 УК Украины)
Дополнение
В Херсоне после артобстрела загорелся жилой дом. Во время тушения россияне атаковали пожарный автомобиль дроном, спасатели не пострадали.
российские захватчики 1 ноября нанесли удары по Николаеву и Полтавщине.
В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают