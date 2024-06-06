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Відсутність міністра агрополітики грає на руку полякам у блокаді кордонів - експерт

Відсутність міністра агрополітики грає на руку полякам у блокаді кордонів - експерт

Київ • УНН

 • 91312 перегляди

За словами експерта, останні півроку польські політики активно використовували тему блокади кордонів з Україною для комунікації з електоратом перед виборами до європарламенту. Вибори пройдуть 6-9 червня, а отже, на думку експерта, з понеділка протести фермерів затихнуть. Проте восени перед президентськими виборами знову можуть увійти в активну фазу.

Поляки можуть розігрувати на свою користь відсутність міністра агрополітики в Україні для того, щоб продовжувати блокаду кордонів для українських вантажівок. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"У нас є в.о. міністра. Але ж звичайно, що в умовах проголосованої особи, в контексті майбутніх перемовин з євроінтеграції і експорту, поляки можуть цю карту розігрувати. Тому краще було б нам мати міністерство і офіційно затвердженого міністра, який мав би представницьку функцію брати участь у перемовинах", - сказав Марчук.

За його словами, останні півроку польські політики активно використовували тему блокади кордонів з Україною для комунікації з електоратом перед виборами до європарламенту. Вибори пройдуть 6-9 червня, а отже, на думку експерта, з понеділка протести фермерів затихнуть. Проте восени перед президентськими виборами знову можуть увійти в активну фазу.

Додамо

Польські фермери оголосили, що з 4 по 6 червня відновлюють блокування руху вантажівок на кордоні з Україною.

НАБУ намагалося приховати експертизу, яка свідчила про невинуватість ексміністра Сольського03.06.24, 11:21 • 144717 переглядiв

Нагадаємо

Востаннє динаміка у домовленостях між Україною та Польщею спостерігалася у березні. 27 березня у Варшаві були переговори міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкерського і глави Мінагрополітики України Миколи Сольського.

Наступного дня відбулася зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Варшаві. За підсумками зустрічі Туск заявив, що Київ і Варшава зробили "крок уперед" щодо врегулювання експорту української сільгосппродукції у Євросоюз.

Проте вже наступного місяця ситуація кардинально змінилися, і попередні всі домовленості на рівні керівництва двох країн фактично були анульовані. Причиною стали НАБУ і САП, які у квітні оголосили підозру Сольському за події семирічної давнини, коли він ані міністром, ані депутатом ВР ще не був. Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, які, за версією слідства, начебто належали Національній аграрній академії, проте були приватизовані учасниками АТО, правову допомогу яким начебто надавав Сольський. Для того, аби звинувачення антикорупціонерів підтвердилися, їм для початку треба довести, що ця земля дійсно належала НААН, але наразі таких даних і офіційних документів немає.

Справа, як-то кажуть, "шита білими нитками", детективи НАБУ та прокурори САП не можуть надати доказів своєї версії. Крім того, стало відомо, що слідство намагалося "злити" експертизу, яка, вочевидь, свідчила про невинуватість Сольського. Тим не менше, публічні звинувачення зробили своє - поляки скористалися формальною підставою і вийшли з переговорів, а Сольський залишив свій пост міністра. Відтоді динаміки у переговорах немає, тож поляки знову вирішили повернутися до блокування кордонів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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