Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Поляки могут разыгрывать в свою пользу отсутствие министра агрополитики в Украине для того, чтобы продолжать блокаду границ для украинских грузовиков. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"У нас есть и. о. министра. А ведь конечно, что в условиях проголосованного лица, в контексте предстоящих переговоров по евроинтеграции и экспорту, поляки могут эту карту разыгрывать. Поэтому лучше было бы нам иметь министерство и официально утвержденного министра, который имел бы представительную функцию участвовать в переговорах", - сказал Марчук.

По его словам, последние полгода польские политики активно использовали тему блокады границ с Украиной для коммуникации с электоратом перед выборами в Европарламент. Выборы пройдут 6-9 июня, а значит, по мнению эксперта, с понедельника протесты фермеров затихнут. Однако осенью перед президентскими выборами снова могут войти в активную фазу.

Добавим

Польские фермеры объявили, что с 4 по 6 июня возобновляют блокирование движения грузовиков на границе с Украиной.

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

Напомним

Последний раз динамика в договоренностях между Украиной и Польшей наблюдалась в марте. 27 марта в Варшаве были переговоры министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского и главы Минагрополитики Украины Николая Сольского.

На следующий день состоялась встреча премьер-министра Польши Дональда Туска с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Варшаве. По итогам встречи Туск заявил, что Киев и Варшава сделали "шаг вперед" по регулированию экспорта украинской сельхозпродукции в Евросоюз.

Однако уже в следующем месяце ситуация кардинально изменились, и предыдущие все договоренности на уровне руководства двух стран фактически были аннулированы. Причиной стали НАБУ и САП, которые в апреле объявили подозрение Сольскому за события семилетней давности, когда он ни министром, ни депутатом ВР еще не был. Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, которые, по версии следствия, якобы принадлежали Национальной аграрной академии, однако были приватизированы участниками АТО, правовую помощь которым якобы оказывал Сольский. Для того, чтобы обвинения антикоррупционеров подтвердились, им для начала надо доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН, но пока таких данных и официальных документов нет.

Дело, как говорится, "шито белыми нитками", детективы НАБУ и прокуроры САП не могут предоставить доказательств своей версии. Кроме того, стало известно, что следствие пыталось "слить" экспертизу, которая, очевидно, свидетельствовала о невиновности Сольского. Тем не менее, публичные обвинения сделали свое - поляки воспользовались формальным основанием и вышли из переговоров, а Сольский покинул свой пост министра. С тех пор динамики в переговорах нет, поэтому поляки снова решили вернуться к блокированию границ.