Верховний Суд залишив без змін вирок нацгвардійцю, який розстріляв своїх побратимів у Дніпрі у січні 2022 року
Київ • УНН
Верховний Суд залишив без змін довічний вирок військовослужбовцю Нацгвардії за розстріл товаришів по службі у Дніпрі 27 січня 2022 року. Внаслідок інциденту загинули четверо військовослужбовців та працівниця підприємства, ще п'ятеро отримали поранення.
Верховний Суд залишив без змін вирок попередніх судових інстанцій, яким військовослужбовця Національної гвардії України засуджено до довічного позбавлення волі.
Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
У суді прокурори САП у сфері оборони Східного регіону довели законність і обґрунтованість рішення щодо довічного позбавлення волі. Так, уночі 27 січня 2022 року військовослужбовець строкової служби викрав зброю та відкрив стрілянину по своїх товаришах по службі. Уточнюється, що інцидент стався у Дніпрі, де гвардієць перебував у складі варти з охорони території державного підприємства оборонно-промислового комплексу.
Унаслідок інциденту загинули четверо військовослужбовців і працівниця підприємства, ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Після скоєного він утік зі зброєю та військовим майном. Його оперативно затримали правоохоронці.
Гвардійця засуджено за: умисне вбивство та замах на вбивство кількох осіб, викрадення зброї, дезертирство, а також порушення статутних правил взаємовідносин і вартової служби, незаконне поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).
Нагадаємо
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець НГУ Артемій Рябчук під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
Як встановило слідство, гвардієць після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.