Верховный Суд оставил без изменений приговор нацгвардейцу, расстрелявшему своих сослуживцев в Днепре в январе 2022 года

Верховный Суд оставил без изменений приговор предыдущих судебных инстанций, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В суде прокуроры САП в сфере обороны Восточного региона доказали законность и обоснованность решения о пожизненном лишении свободы. Так, ночью 27 января 2022 года военнослужащий срочной службы похитил оружие и открыл стрельбу по своим сослуживцам. Уточняется, что инцидент произошел в Днепре, где гвардеец находился в составе караула по охране территории государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В результате инцидента погибли четверо военнослужащих и работница предприятия, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. После содеянного он сбежал с оружием и военным имуществом. Его оперативно задержали правоохранители.

Гвардеец осужден за: умышленное убийство и покушение на убийство нескольких лиц, похищение оружия, дезертирство, а также нарушение уставных правил взаимоотношений и караульной службы, незаконное обращение с оружием (ч. 3 ст. 406, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий НГУ Артемий Рябчук во время выдачи оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием сбежал. В результате этого пять человек погибли — четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

Как установило следствие, гвардеец после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Из-за этого у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.