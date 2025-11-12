Верховный Суд оставил без изменений приговор нацгвардейцу, расстрелявшему своих сослуживцев в Днепре в январе 2022 года

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
07:33 • 6620 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 31929 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 35263 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 54917 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 58197 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 89825 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 46971 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 73329 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59530 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24176 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Наркопреступность среди подростков в Луганской области выросла в четыре раза с начала 2025 года - ЦНС11 ноября, 23:51 • 19321 просмотра
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы12 ноября, 01:24 • 12873 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 20109 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 12143 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 8500 просмотра
публикации
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 2716 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 89825 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 62868 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 73329 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59530 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Герман Галущенко
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Италия
Эстония
Реклама
УНН Lite
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 8634 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 12209 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 21218 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 36178 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 41052 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Шахед-136
Сериал

Верховный Суд оставил без изменений приговор нацгвардейцу, расстрелявшему своих сослуживцев в Днепре в январе 2022 года

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Верховный Суд оставил без изменений пожизненный приговор военнослужащему Нацгвардии за расстрел сослуживцев в Днепре 27 января 2022 года. В результате инцидента погибли четверо военнослужащих и сотрудница предприятия, еще пятеро получили ранения.

Верховный Суд оставил без изменений приговор нацгвардейцу, расстрелявшему своих сослуживцев в Днепре в январе 2022 года

Верховный Суд оставил без изменений приговор предыдущих судебных инстанций, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В суде прокуроры САП в сфере обороны Восточного региона доказали законность и обоснованность решения о пожизненном лишении свободы. Так, ночью 27 января 2022 года военнослужащий срочной службы похитил оружие и открыл стрельбу по своим сослуживцам. Уточняется, что инцидент произошел в Днепре, где гвардеец находился в составе караула по охране территории государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В результате инцидента погибли четверо военнослужащих и работница предприятия, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. После содеянного он сбежал с оружием и военным имуществом. Его оперативно задержали правоохранители.

Гвардеец осужден за: умышленное убийство и покушение на убийство нескольких лиц, похищение оружия, дезертирство, а также нарушение уставных правил взаимоотношений и караульной службы, незаконное обращение с оружием (ч. 3 ст. 406, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий НГУ Артемий Рябчук во время выдачи оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием сбежал. В результате этого пять человек погибли — четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

Как установило следствие, гвардеец после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Из-за этого у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Генеральный прокурор Украины
Национальная гвардия Украины
Днепр