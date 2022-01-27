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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул: п'ятеро військових загинули

У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул: п'ятеро військових загинули

Київ • УНН

 • 34299 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Дніпрі солдат строкової служби розстріляв караул військовослужбовців, після чого втік зі зброєю. Внаслідок стрілянини загинуло п’ятеро осіб, ще п’ятеро дістали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Трагедія сталася 27 січня о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 

"Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н. під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також дістала вогнепальні поранення.

У місті введено поліцейську операцію "Сирена". Піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі.

Нагадаємо

У квітні 2020 року поблизу села Богданівка Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, внаслідок якої загинув один з його товаришів по службі.

Українські Національні Новини

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