У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул: п'ятеро військових загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Дніпрі солдат строкової служби розстріляв караул військовослужбовців, після чого втік зі зброєю. Внаслідок стрілянини загинуло п’ятеро осіб, ще п’ятеро дістали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.
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Трагедія сталася 27 січня о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш"
"Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н. під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також дістала вогнепальні поранення.
У місті введено поліцейську операцію "Сирена". Піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі.
Нагадаємо
У квітні 2020 року поблизу села Богданівка Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, внаслідок якої загинув один з його товаришів по службі.