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В Днепре нацгвардеец расстрелял караул: пятеро военных погибли

В Днепре нацгвардеец расстрелял караул: пятеро военных погибли

Киев • УНН

 • 34283 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Днепре солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих, после чего скрылся с оружием. В результате стрельбы погибли пять человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Трагедия произошла 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш".

"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р. во время выдачи оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения", — говорится в сообщении.

Как отметили, во время оказания медицинской помощи умерла военнослужащая НГУ, которая также получила огнестрельные ранения.

В городе введена полицейская операция "Сирена". Поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны.

Напомним

В апреле 2020 года вблизи села Богдановка Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины устроил стрельбу, в результате которой погиб один из его сослуживцев.

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