У зоні ООС військовий ЗСУ розстріляв товаришів по службі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Поблизу села Богданівка Волноваського району Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, в результаті якої загинув один з його товаришів по службі. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Попередньо відомо, що семеро військових зібралися разом і розпивали спиртне. Що саме стало причиною конфлікту, наразі встановлює слідство, але один з військових схопив службовий автомат АКС-74 та випустив чергу в бік інших військовослужбовців.
У результаті один з військових від отриманих поранень помер, ще двох було госпіталізовано. В одного з постраждалих - кульове поранення стегна, а в іншого - численні вогнепальні поранення.
Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, на військовому полігоні на Львівщині виявили тіло курсанта.